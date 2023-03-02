6 zanlı cezaevine gönderildi

Suna ERDEN

Türkiye’den aldıkları 14 mülteciyi ‘Chico’ isimli zodyak tipi bot ile ülkeye getiren tekne kaptanları Mesut Şanlı, Rasit Almohamad, Murat Kıyıcı ile KKTC’deki suç ortakları olduğu iddia edilen Onur Güren, Cuma Bakış, Mesut Raşit ve Murat Onur Edip hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlılar Mesut Şanlı, Rasit Almohamad ve Murat Kıyıcı’nın Antalya’dan 9 metre uzunluğunda bot ile 14 mülteciyi KKTC kara sularına bırakarak kaçmaya çalışırken, KKTC Sahil Güvenlik tarafından fark edildiğini ve denizde yaşanan kovalama sonrası Girne -Türkiye arasındaki sularda yakalandıklarını söyledi.

Sengil, zanlıların tekne ile Sahil Güvenliğe getirildiklerini, ardından sorgulanmak üzere adli şubeye götürüldüklerini belirtti. Polis, tekne kaptanları olan zanlıların ifade verip suçlarını kabul ettiklerini belirtti.

Kaptanların tasarrufunda bulunan cep telefonunun incelendiğini kaydeden polis, Onur Güren ile görüşme yaptıklarını belirlediklerini açıkladı. Polis, Lapta Belediyesinde çalışan Onur Güren’in iş yerinin civarında pusu kurduklarını, araca bineceği esnada yakalamaya çalıştıklarını ancak ekipleri görünce telefonunu yere atıp kırdığını söyledi.

Polis çavuşu Şengil, yapılan araştırma sonucu insan kaçakçılığı suçundan elde edilen paranın Güren’in hesabına aktarıldığını belirlediklerini açıkladı.

Birçok ifade aldıklarını, kamera görüntülerini incelediklerini kaydeden polis, yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantılı oldukları tespit edilen Cuma Bakış, Mesut Raşit ve Murat Onur Edip’in de tutuklandığını ifade etti.

İki kişi kefil oldu

Polis, ülkeye getirilen 14 mültecinin bulunmadığını da söyledi. Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, Güren’in benzer suçtan dosyası olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, Mesut Şanlı, Rasit Almohamad, Murat Kıyıcı, Onur Güren, Mesut Raşit ve Murat Onur Edip’in 75 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderilmesine, Cuma Bakış’ın ise 35 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imza etmesine emir verdi.