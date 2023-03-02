‘Hatam yok’ diyor

Türkiye’de 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremde Adana’da yıkılan Alpargün Apartmanın Hasan Alpargün’ün ifadesi ortaya çıktı.

Depremin ardından KKTC’ye kaçtığı tespit edilerek, Lefkoşa'da tutuklanan Hasan Alpargün, ifadesinde depremin olduğu gün Kıbrıs’a “aile dostunu ziyaret etmek için geldiğini" öne sürdü. Alpargün, binanın yıkılmasında hatası veya eksiğinin olmadığını savundu.

Depremde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Alpargün Apartmanı'nı inşa eden ve "Taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak" suçundan 13 Şubat'ta tutuklanan inşaat şirketinin sahibi müteahhit Hasan Alpargün'ün savcılık ifadesinde,

1994-1996 yılları arasında bitirdiği apartmanın 14 katlı, 29 daire ve 9 dükkandan oluştuğunu anlattı.

Kendisine ait iş yeri ve dairenin de bulunduğu binanın teknik sorumluları hakkında bilgi veren Alpargün, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Sanık Alpargün, ifadesinde şunları kaydetti:

"Söz konusu binada herhangi bir eksikliğimiz yoktur. Hatta betonların kontrolü için işçileri sürekli uyarıyordum. Ancak inşaatın başka işlerine koşturduğumuzdan zaman zaman ilgilenemediğimiz oluyordu. Deprem nedeniyle yıkılan inşaatta herhangi bir eksikliğimiz ve hatamız bulunmamaktadır. Önceden planlanan bir program dahilinde 6 Şubat'ta aile dostlarımızı ziyaret amaçlı oğlum ile birlikte Kıbrıs'a gittik. Yaklaşık 3 gün sonra söz konusu apartmanın yıkıldığını öğrendim. Oğlumu olayları öğrenmesi için hemen Türkiye'ye gönderdim. Kesinlikle kaçmak gibi bir niyetim yoktu."

Sanık avukatı ise müvekkilinin Türkiye ile aynı hukuki prosedüre sahip KKTC'de gözaltına alındığını, kaçma amaçlı hareket etmediğini öne sürdü.

Hasan Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin euro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı, Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.

