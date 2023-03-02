13 Mart’ta gidiyor

Cumhurbaşkanlığı görevine resmen başlayan Nikos Hristodulidis ilk resmi ziyaretini 13 Mart tarihinde Yunanistan’a gerçekleştireceğini söyledi. Hristodulidis, ziyaret çerçevesinde Yunanistan’la ortak zorlukları ele alacağını vurguladı.

Hristodulidis konuşmasının devamında, Güney Kıbrıs’ın dış politikasını AB üyeliğinin yönlendirdiğini belirtirken, tüm komşu ülkelerle, ABD’yle ilişkileri güçlendirecek bir tutum izleyeceğini ifade etti.

Konuşmasında Güney Kıbrıs’ın enerji politikasının aynen devam edeceğini de vurgulayan Hristodulidis, “Kıbrıs Cumhuriyeti, egemen hakları temelinde enerji programını uygulamayı sürdürecektir. Enerji programımız hiç kimsenin, özellikle de Türkiye’nin aleyhine değildir” şeklinde konuştu.

Hristodulidis konuşmasının geri kalan kısmında ekonomi ve kaçak mülteci konularına da değinerek, mülteciler konusunda önceliğinin, geri iade prosedürlerinin kolaylaştırılarak sürecin hızlandırılması olacağını vurguladı.

Kıbrıs sorunu öncelik

Hristodulidis Meclis’teki konuşmasında Kıbrıs sorunu, Rum meclisiyle işbirliği, mülteciler, dış politika ve enerji gibi birçok konuya değindiği konuşmasında özetle, tüm siyasi çevrelerle işbirliği içerisinde bulunacağını, Rum Ulusal Konseyi’nin düzeyini yükselteceğini ve Yunanistan ile ilişkileri sıkılaştıracağını belirtirken Kıbrıs sorununa da değindi.

Hristodulidis konuşmasında, Kıbrıs sorununun kendisi için öncelik taşıdığını ancak kendisinden önceki başkanların benzer taahhütlerde bulundukları bilinciyle hayallere de kapılmadığını belirterek kendisinden önceki tüm başkanların “ülkenin yeniden birleşmesi ve özgürlüğünü sağlamak şeklindeki samimi vizyonlarını gerçekleştiremeden görevden ayrılmak zorunda kaldıklarını” vurguladı.

Bunun sebebinin Türkiye olduğu iddiasında bulunan ve “Türk tarafının taleplerinin hem kendi hem de tüm çağdaş ülkelerde mevcut insan hakları ve demokrasinin sınırlarını aşan talepler olduğunu” öne süren Hristodulidis, “Türk maksimalizminin, hiçbir girişimin, ülkenin tüm yasal vatandaşlarının ve hiç kimsenin çıkarlarını sağlayabilecek şekilde ilerlemesine müsaade etmediğini, ancak bu durumun, Kıbrıs Rum tarafının hiçbir hata veya yanılgıya düşmediği anlamına da gelmediğini” savundu.

Hristodulidis, seçim öncesi vaatlerinde dile getirdiği tezler temelinde, BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonu çerçevesinde Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması ve AB’nin üst düzeyde katılımla öncelikli rol üstlenmesi için önümüzdeki günlerde girişim gerçekleştireceğini vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2023, 10:30