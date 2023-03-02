Havadan ilaçlama yıl sonunda

Serdar ŞENGÜL

Dumansız yangın olarak bilinen ve ağaçları kurutarak yok eden çam kese böceğine karşı mücadele nihayet başlatılıyor. Bütçe yetersizliği nedeniyle son 2 yıldır ilaçlama yapılmazken, evlerin bahçelerindeki ağaçlara kadar yayılan çam kese böcekleri çocuklara ve yetişkinlere zarar vermeye başladı. Alerjik reaksiyonlara neden olan çam kese böceklerinin geniş bir alana yayıldığı ifade edilirken, konuyu sürekli olarak gündeme getiren Diyalog’a konuşan Tarım Bakanı Dursun Oğuz, yerden ilaçlama çalışması yapılacağını belirtti.

Gündem Özel programına telefonla bağlanan Tarım Bakanı Dursun Oğuz, 2022 yılı sonunda havadan ilaçlama yapılmadığını doğrularken, çam kese böceği ile mücadele konusunu Türkiye’deki yetkililerle de görüştüklerini belirterek “Bakanlık olarak bu konuya ilgisiz değiliz gerekirse havadan ilaçlama da yapacağız” dedi.

Biyologlar: Geç kalındı

Diyalog’a açıklamalarda bulunan Kıbrıs Türk Biyologlar Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği Başkanı Hatice Benan ise“Bu yıl için üzgünüz, çok geç kalındı ancak Ekim ve Kasım aylarında organize olunması şarttır” dedi.

Benan şunları kaydetti:

“Biyologlar Derneği olarak biz Orman Dairesi yetkilileri ile çam kese böceği istilası ve ilaçlama konusunda resmi bir görüşme gerçekleştirdik. Ancak biyolojik lavrasit ilaçlama yöntemiyle ilgili Tarım Bakanlığı bu bütçeden tasarrufa gitti. Yaklaşık yıllık maliyet de 20 milyon TL’dir. Başta astım hastaları olmak üzere halkımız da bu böcek türünden etkilenmektedir. Ülkemizde şu an bazı belediyeler bu konuda mücadele etmektedir. Özellikle belirtmek isterim ki bu böcekler ağaçlardan toprağa inecek ve insanlar ile etkileşecek bu özellikle çocuklar ve astım hastalarını olumsuz etkileyecek. Ayrıca bu böcekle mücadele etmek isteyen vatandaşlarımıza ilaçlamayı yapacaklarsa mutlaka maske ve eldiven kullanmalarını öneriyorum “ dedi

Sarpten: Mücadele planı yapılmalı

Kıbrıs Türk Biyologlar Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Sarpten ise şunları ifade etti:

“Çam kese böceği ile mücadele konusunda esasen 2 yıldır hiçbir mücadele yapılmadı. Her yıl yaklaşık 20 milyon TL bütçeden para ayrılırdı ancak bütçeden geçen yıl ve bu yıl para ayrılamadı. 25 bin hektar çam ağacımız tehlike altında. Vahim olanı bu yıl artık bitti, bir mücadele başlasa bile etkili olmayacak. Tarım Bakanlığının acil olarak şimdiden Ekim ve Kasım ayı için organize bir şekilde ivedilikle çalışma başlatması gerekiyor. Tarım Dairesi henüz ağaçlar hakkında bir hasar tespit çalışması yapmış değil. Ayrıca çam kese böceğinin özellikle çocuklarda ve bazı yetişkinlerde de alerjik reaksiyonlara sebep verdiğini de sizin aracılığınız ile paylaşmak isterim.”

Girne ve Gönyeli adım attı

Öte yandan Girne Belediyesi ve Gönyeli-Alayköy Belediyesi ilgili birimleri çam kese böceğine karşı mücadelede ilk adımı atan iki belediye oldu. Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nde 950 çam ağacı ilaçlandı. Diğer yandan Girne Belediyesi’nde okul bahçeleri ve barınak başta olmak üzere çam kese böceği ile ilgili iki günlük bir mücadele programı uygulandı. Girne Belediyesi’nin kese böceği mücadelesine Türkiyeli Envirotek isimli ilaçlama firmasının sponsor olduğu öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2023, 10:40