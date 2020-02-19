Tarihi yapı hayat bulacak

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Surları’nın Cephane (Quirini) Tabyası ile Arabahmet Bölgesi’nde çöken bölümlerinin restorasyonu ve surlara zarar veren bitkilerin temizliğiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı’nın girişimiyle başlayan çalışmalar, yıkılan surların restoresi ile çökme tehlikesi arz eden diğer bölümleri kapsıyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada gerekli projelerin tamamlandığı ve çalışmaların 2020 yılının Nisan-Mayıs aylarında tamamlanacağı belirtildi. Tadilat sürecinin bir yıllık bir süre içerisinde de tamamen tamamlanacağı belirtildi.