Örtülü ödeneğin  örtüsü yırtılacak

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay,

katıldığı bir programda, dış politika vizyonunu, geçmiş günlerde yapılan kapalı Maraş toplantısını, garanti sistemini ve bağlantılı diğer soruları yanıtladı.

Kudret Özersay, programda, 6 sene önce de söylediği gibi, Cumhurbaşkanlığındaki örtülü ödeneğin örtüsünü kaldıracağını belirtti.

Cumhurbaşkanı olmadan da benzer girişimleri olduğunu anlatan Özersay, şöyle devam etti:

“Belki Cumhurbaşkanlığında değil ama Dışişleri Bakanlığı görevine geldiğimde yarım milyonluk hane halkına yardım ödeneğini tek bir kuruşunu harcamadan Maliye’ye iade etmiş birisiyim. Söylediğimi bakan olduğumda yaptım. Bu yılki bütçede bir kuruş bile hesap verilemeyen nitelikte bir harcama yapmayı kabul etmedim, hane halkına yardım ödeneğini kabul etmedim. Bu yaptığım, bundan sonra yapacaklarımın da güvencesidir. Cumhurbaşkanı seçilmem durumumda, Sayıştay’ın denetiminde belgesini de sunarak harcama yaparım. Devletin parasını alıp bir yere koyup sonra da ‘hiç kimseye hesap vermeden istediğim gibi harcarım’ demeyeceğim”

Özersay, evinden bakanlığa kendi arabasıyla gittiğini, bakanlıkta çayı, kahveyi ve yemeği kendi cebinden ödediğini, siyasi faaliyetleri için yaptığı telefon görüşmelerini de kendi şahsi telefonundan yaptığını ve kendisinin ödediğini vurguladı.

“BM kararları uygulanmalı…”

“BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarını uygulamamız gerekir” diyenlere “Bu kararları okudunuz mu?” sorusunu yönelten Özersay şöyle devam etti:

“O kararlarda Türkiye Cumhuriyeti’yle KKTC arasında büyükelçi teatisini kınayan ve yasa dışı diye tarif eden ve geri alınması gerektiğini belirten ifadeler var. Uygulayalım mı bu kararları bire bir? TC Büyükelçiliği’ni kapatalım mı mesela? Afaki konuşmalara herkesin karnı toktur artık. Bilerek konuşmak lazım. Herkesi rasyonaliteye davet ediyorum. İki yıldır Dışişleri Bakanıyım. İki şeyi başardığımıza inanıyorum. Rum tarafı kapalı Maraş’a ilişkin bizim aleyhimize yeni bir güvenlik konseyi aldırmaya çalıştı geçen yıl. Yaptığımız temaslarla bunu önledik. Çünkü makul bir izahatımız vardı. İkincisi ve daha önemlisi geçen süre zarfında; başlangıçta çok tereddütlü olan Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, kapalı Maraş’ı Kıbrıs Türk yönetimi altında eski sakinlerinin mülkiyet hakkını göz ardı etmeksizin açmaya, bu politikayı destekler bir noktaya getirdik. Kıbrıs Türk halkı olarak bilgi, yaratıcılık ve yeni fikirle Türkiye’nin hem Doğu Akdeniz’e hem de Kıbrıs sorununa ilişkin politikalarını şekillendirme gücümüz en önemli gücümüzdür. Maraş somut bir örnektir. Evet bir seçim döneminin eşiğinde kapalı Maraş’la ilgili rasyonel bir tartışma çok mümkün görünmüyor. Yaşadık, gördük. Ama en azından bu gerçeklerin bilinmesini istedim…”

“Kapalı Maraş adımları seçimden sonra”

Kudret Özersay, kapalı Maraş’a dair toplantının hükümetin yaptığı icraat ya da yeni atılan bir adım olarak algılanmaması gerektiğini vurguladı.

Özersay, “Hükümet olarak kapalı Maraş’a ilişkin alınan bir karar var. Bu karar çerçevesinde sorumluluk Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndadır. Bir envanter çalışması yapılıyor. Böyle bir karar alınması için Bakanlar Kurulu’na öneriyi getiren de biziz. Çünkü bizim alanımıza yani Dışişleri Bakanlığı’nın alanına giren bir meseledir. Şu anda da envanter çalışması devam ediyor. Geçen gün yapılan toplantı Maraş ve envanter çalışmasının bir devamı niteliğinde değildir, sivil toplum örgütü ve çeşitli isimlerin katıldığı bir tartışma toplantısıdır. Faydalı görüşler ortaya konulursa tabi ki dikkate alırız ancak bu aşamada aldığımız yeni bir karar ya da attığımız yeni bir adım yoktur. Birileri Cumhurbaşkanlığı seçimi geldi, o nedenle Maraş açılıyor havası yaratalım gibi bir düşüncedeyse boşuna heveslenmiş olur çünkü bu halk bu yaklaşımlara prim vermez” ifadelerini kullandı.

“Bina envanterini DAÜ çıkaracak”

Envanter çalışmasının pek çok başlıkta tamamlandığını belirten Özersay, binalarla ilgili envanter çalışmasının Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) yapması konusunda anlaştıklarını, protokolün de yakında bakanlığı ile DAÜ arasında imzalanacağını ifade etti.