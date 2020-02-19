‘Yıllardır ihmal edildi’

Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana, 212 aktif kooperatiften yüzde 85’inin denetlenmediğini söyledi. Yasal olarak kooperatiflerin yılda bir kez denetlenmesi gerektiğini söyleyen Dana, yıllardır bunun yapılmadığını belirtti. Dana, 2020 içerisinde tüm eksik kalan noktaların tamamlanacağını belirterek kooperatiflerin de artık bankacılık sistemi içerisine gireceğini ve rutin denetimlere tabi olacak değişiklikleri tamamlayacaklarını kaydetti. Dana, 2020 yılı içerisinde bütçelerinde akaryakıt için sadece 4 bin TL’lik kaynak ayrıldığını ifade ederek, bu kaynakla 212 kooperatifin denetlenemeyeceğini söyledi. Dana, bu konuda Maliye Bakanı’nın kendilerine yardımcı olacağı sözü verdiğini kaydetti.

Dana Diyalog TV’de katıldığı Güne Merhaba programında kooperatiflere yönelik çarpıcı bilgiler paylaştı. Dana UBP-HP hükümetinin kurulması sonrasında göreve atandığı zaman mukayyitliğin içinde olduğu durumu anlattı. Dana, “Teknik altyapı sıkıntılıydı. Müfettişlerin yarısının bilgisayarının ve araçların olmadığını, hatta yazıcılarda mürekkep ve kâğıt bulunmadığını gördüm. Bunlar giderilebilmesi için adımlar attık” dedi.

35 yıllık ihmal

Aktif kooperatif sayını belirleyebilmek için 20 gün uğraş verdiğini söyleyen Dana, günü sonunda 212 aktif kooperatif olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Dana sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kooperatiflerin yüzde 85’inin çok uzun yıllar denetlenmediğini gördüm. Yüzde 88.5 kooperatifin genel kurullarını yapmadığını tespit ettik. Fasıl 114 bize diyor ki en az yılda bir kez kooperatifler denetlenmelidir. 3 yılda bir kez de genel kurullarını yapmak zorundadırlar. Ancak 20-30-35 yıl denetlenmeyen, genel kurul yapmayan kooperatiflerin varlığını gördük.” Birçok kooperatifte yolsuzluk olduğunu gördüklerini de söyleyen Kemal Deniz Dana, etkin ve verimli bir denetim programı hazırladıklarını belirtti ve şunları söyledi: “212 kooperatifin denetlenmesi için programımızı çıkardık. Bu kooperatiflerle ilgili bir ön rapor hazırlandı. 17’si başmüfettiş 38 denetmenimiz vardır. Bu rakam şu an için yeterlidir. Biz arkadaşlarımıza eğitimler de veriyoruz. Bir teftişin 10-15 gün içerisinde bitmesi gerekir. Bu sayı yeterli olur.”

2020’de tüm kooperatiflerin denetimi yapılacak

Kemal Deniz Dana, 2020 yılı içerisinde tüm kooperatiflerin teftişinin tamamlanacağını ve genel kurullarının da tamamlanacağı sözünü verdi. Bunu yapamaması durumunda o koltukta oturmasının bir anlamı olmadığını belirten Dana, “Bunu yapamazsam yasaya uymamış olurum ama bunu ekibimizle birlikte yapacağız. Genel kurulların yapılmasına yönelik bazı kooperatiflerin yönetimleri sıkıntı çıkarırsa, bu yönetimleri de görevden almak noktasında hiçbir tereddüt etmeyeceğim”dedi.

Kooperatifler Bankacılık sisteminin içine girecek

Ülkedeki finansal sistemin yüzde 33-35’inin kooperatifler üzerinden döndüğünü anlatan Dana, her kooperatifin denetimsizlik nedeniyle bir Cumhuriyet gibi davrandığına değindi. Yapılan protokol ile artık kooperatiflerin de bankacılık sisteminin içerisine gireceğini söyleyen Dana, “Sisteme girdiğimiz zaman bir mudiinin kooperatife borcu varsa, bankalar bunu görebilecek” dedi. Dana bu konudaki çalışmaların yılın ilk yarısında tamamlanması için uğraş verdiklerini belirtti. Yasanın güncellenmesi için çalıma başlattıklarını anlatan Dana, önümüzdeki haftalarda yasanın bakanlar Kurulu’nun bilgisine getirileceğini sözlerine ekledi.