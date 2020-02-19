‘Ekonomiye katkı sağlar’

Başbakan, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve UBP Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Maraş’ın açılması konusunda kararlı olduklarını, bu adımın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine büyük yarar sağlayacağını vurguladı.

Yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Ersin Tatar katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı seçimini halkın takdiri ile kazandıktan sonra ülke yararına Türkiye ile kuracakları sağlıklı ve yakın ilişkilerle aktif siyaset izleyerek Doğu Akdeniz’de haklarını aramaya devam edeceklerini belirtti.

Maraş’ı açmakta kararlı olduklarını dile getiren Tatar, “Biz hükümet olarak, Türkiye ile de uyum içinde Maraş’ı açmak kararındayız. Ben Cumhurbaşkanlığına seçildiğim anda bu politikanın destekçisi olacağım. Kapalı Maraş’ın açık Maraş’la birleştirilmesi ciddi bir ekonomik kazanım sağlayacak, ülkemiz iş insanları için yeni imkanların doğmasına neden olacaktır” dedi.

Tatar, cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde zamanın hızlı geçtiğine vurgu yaparak, çalışmaların hızlandırılması gerektiğini söyledi.

“Kazanmak için hep birlikte çalışmamız gerekiyor” diyen Başbakan Tatar, “Bu yarış hepimizindir, o makamı UBP gerçekten güçlüyse, memleketin en büyük partisiyse ki öyledir, o zaman mutlaka kazanmamız gerekmektedir. Çünkü biz o güçteyiz” şeklinde konuştu.