‘Ateşkesten memnunuz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de ateşkesten memnun olduklarını ve mutabakatın uygulanmasının takipçisi olacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından önemli mesajlar verdi.

Gazze'de sağlanan ateşkesi ve Mısır'da imzalanan deklarasyonu memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Erdoğan, "Gazze'de kırılgan da olsa bir güven iklimi oluştu" dedi.

İki yıldır bombaların altında hayatta kalma mücadelesi veren çocukların ilk defa yüzlerinde tebessüm çiçekleri açtığını belirten Erdoğan, "Gazzeli kardeşlerimiz zorla çıkarıldıkları yerlere insan seli olup akı-yor. Yıkıntıların arasında insanlar bulabildikleri bir parça eşyaya tutunarak hayata yeniden başlamaya çalışıyor. Bunlar bizim tam olarak anlayabileceğimiz değil, sadece izleyip tahayyül edebileceğimiz mut-luluklardır." diye konuştu.

Gazze'de neler yaşandığını en iyi Gazzeli mazlumların bileceğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"İki yıl boyunca çektikleri çileleri en iyi masum çocuklar bilir. 68 bin şehidi toprağa vermenin acısını yüreği yanık anneler, babalar bilir. Enkazdan çıkan bir parça eşyanın anlamını en iyi her şeyi kaybetmiş o kardeşlerimiz bilir. Tekrar söylüyorum, biz sadece empati kurabiliriz. Sadece onları anlamaya çalışabi-liriz. Gazzeli mazlumların yükünü azaltan her çaba bizim için değerlidir. Çıkıp bunu 'sadece ateşkes imzaladılar' diyerek küçümsemek kimsenin haddi de hakkı da değildir. Bir defa bunu açıkça ortaya konulması gerekiyor.

İsrail'in verdiği sözleri tutmama konusundaki bozuk sicilinin herkes gibi biz de farkındayız. Bu gerçeğin Filistin direniş hareketi Hamas ve Gazzeli kardeşlerimiz daha çok farkında. Ama buna rağmen ümitvar-lar, buna rağmen umutlu olmak istiyorlar. Biz de bir daha eski soykırım günlerine dönülmemesi için mevcut tüm baskı unsurlarını devrede tutuyoruz."

Önceki gün Şarm el-Şeyh'te yapılan zirvenin bu bakımdan önemli olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Orada hem imzacı dört ülkenin lideri hem de diğer ülkelerin liderleri olarak hep beraber çok net bir irade ortaya koyduk. Şarm el-Şeyh Deklarasyonu ile bölgemizde kalıcı barışa ve istikrara giden yolda kıymetli bir adım attık. Biz deklarasyondaki iradenin sonuna kadar arkasında duracağız. Amerika, Mı-sır ve Katar'ın da benzer bir tavır sergileyeceğine inanıyorum. Ateşkes mutabakatının uygulanmasının da yakından takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

