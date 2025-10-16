8 ay yatacak

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 2020 yılı Aralık ayında dönemin Başbakanı Hamza Ersan Saner ile yaptığı cinsel içerikli görüntülü konuşmayı gizlice kaydederek, “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçunu işleyen Nil Pınar Gökmen, dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanık Nil Pınar Gökmen’in aleyhine getirilen dört davadan yargılandığını, suçlamaları kabul etmemesi üzerine davanın duruşmalı olarak görüldüğünü hatır-lattı. Mahkeme kararında, savunmanın, söz konusu görüntünün müşteki Hamza Ersan Saner’in izniyle çekildiği yönünde iddiada bulunduğunu ancak dinlenen tanıklar ve sunulan emareler ışığında bu savunmanın inandırıcı bulunmadığını vurguladı. Tanık olarak dinlenen Hamza Ersan Saner’in, sanıkla para karşılığı cinsel içerikli bir ilişki yaşadığını kabul ettiğini belirten mahkeme, İddia Makamı’nın sanık aleyhine ileri sürdüğü davaları makul şüpheden uzak biçimde ispat-ladığı sonucuna vardı. Bu doğrultuda, Nil Pınar Gökmen’in özel hayatın gizliliğini ihlal suçun-dan suçlu bulunarak mahkum edildiği açıklandı. Mahkeme; sanığın işlemiş olduğu suçun yasalar uyarınca beş yıla kadar hapis cezası öngördüğünü ve bu durumun suçun vahametini ortaya koyduğunu ifade etti. Kararda, özel hayatın gizliliğinin temel bir insan hakkı olduğu, bu tür fiil-lerin toplumda güvensizlik ve huzursuzluk yarattığı belirtilerek, sanığa hapislik dışında bir ceza verilmesinin mümkün olmadığına dikkat çekildi. Mahkeme; sanık Nil Pınar Gökmen’i 8 ay hapis cezasına mahkum etti.



Ne olmuştu

Olay, 2021 yılının Ekim ayında söz konusu görüntünün sosyal medyada yayılmasıyla kamuo-yuna yansımış, dönemin Başbakanı Hamza Ersan Saner büyük yankı uyandıran gelişmenin ar-dından yaklaşan Ulusal Birlik Partisi genel başkanlık adaylığından çekildiğini açıklamıştı. Saner, daha sonra başbakanlık görevinden izin alarak görevi vekaleten devretmişti.

Soruşturma kapsamında Nil Pınar Gökmen’le birlikte üç kişi daha tutuklanarak teminata bağlanmıştı.