‘Görüşmecilik yetkisini alırız’

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaş-kanı adayı, Cumhuriyetçi Türk Parti (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın cumhurbaşkanı seçilmesi halinde hükümetle ciddi sorunlar yaşayacağını belirtti.

Katıldığı bir programda açıklama yapan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Tufan Erhürman’ın cumhur-başkanlığı seçimini kazanması durumunda KKTC hükümeti ile sorun yaşayacağını, önceki gün Meclis’te alınan "İki devletli çözüm" kararına bağlı olarak federasyon görüşmeye yetkisi olmayacağını be-lirtti. Arıklı, gerekirse Erhürman'ın görüşmecilik yetkisini alacaklarını söyledi.