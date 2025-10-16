‘Endişelenmeyin’

Cumhurbaşkanı adayı, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman dün akşam tv2020’de Gündem Özel programına konuk oldu ve Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın sorularını yanıtladı.

Erhürman, soruların daha çok Türkiye ile ilişkiler üzerinde yoğunlaşması üzerine, kazanması halinde izleyeceği siyaset hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Olası bir çözüm durumunda Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünden vazgeçilmeyeceğini belirten Erhürman, çok sayıda ülkenin Güney Kıbrıs’ta toplandığı bir dönemde Türkiye’nin buradan çekilmeyeceğini ifade etti.

Hedeflerinden birinin karma evliliklerden meydana gelen çocukların AB vatandaşlığını sağlamak olduğunu belirten Erhürman, Rum Yönetimi’nin bu konuda izlediği siyaseti sert bir dille eleştirdi. Yeni sınır kapılarının açılmasının önemine dikkat çeken Erhürman “Eğer Haspolat, Akıncılar, Erenköy olmuyorsa, o zaman başka alternatifler masaya gelmelidir” dedi ve Mağusa ile Baf kapılarını örnek gösterdi. Erhürman, Yeşil Hat Tüzüğü’nün geliştirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.

‘İki Devletli Çözüm’ kararı

Erhürman, Kıbrıs konusu gibi önemli bir konudaki kararın Cumhuriyet Meclisi’ne seçime beş gün kala getirilmesini ve muhalefetle hiçbir istişare kurulmamasını eleştirdi.

Erhürman, Kıbrıs sorunu gibi önemli bir konunun seçim enstrümanı haline getirilmesinin ciddiyetle bağdaşmadığını söyledi. Erhürman, hazırlık aşamasında kendilerine bilgi de verilmediğini söyledi.

BM sözlerini tutmalı

CTP lideri Erhürman, Akar’ın Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşmelerle ilgili sorusunu da yanıtladı.

Erhürman şunları söyledi:

“Ben Crans Montana’da kaldığımız yerden başlamayacağımı çok açık şekilde söyledim.

Müzakerelerin başlaması için bir tane ön şartım var. O da BM’nin bugüne kadar verdiği sözleri tutmasıdır. Dört tane sözü var. Birincisi siyasi eşitliktir. Siyasi eşitlik BM Güvenlik Konseyi kararında yazıyor. Bunu müzakere pazarlık konusu yapmam. İkincisi takvimdir. Takvimsiz bir masaya oturmam. Üçüncüsü bugüne kadarki yakınlaşmaları tekrar tartışmaya açmam. Dördüncüsü Annan’ın 2024’te yayınladığı rapordur.

Bu kez Güvenlik Konseyi bize müzakereler başlamadan önce bize güvence verecek ki yine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis masadan kaçarsa biz bugünkü statükoya dönmeyeceğiz.”

Rum Yönetimi bizim adımıza karar veremez

Federasyon ve iki devletli çözüm kavramlarıyla ilgili konuşan Erhürman açıklamalarına şöyle devam etti: “En az 6 tane yetki alanı var ve biz bu alanları kullanmaktan mahrum bırakıldık. İki eşit kurucu ortaktan biriyiz; bu nedenle güvenlik, deniz yetki alanları, ticaret yolları, enerji, hidrokarbon ve AB vatandaşlığı konusunda Rum Yönetimi bizim adımıza karar veremez. Bizim ve garantör ülke Türkiye’nin iradesi alınmaksızın karar verilebiliyor. Altı alan ortak yetki alanıdır. Geriye kalan alanlar ayrı ayrı iki kurucu devlete aittir. İki devlet istediği gibi yetki alanlarını kullanabilir. Ersin Tatar, iki devlet derken ne kastettiğini açıkça anlatmalıdır. Söz sahibi olduğumuz 6 alanı kapsayan haklarımızdan vazgeçtiyse açıkça söyleyecek. Ben karma evliliklerden doğan çocukların da haklarının peşindeyim. 1960’a göre; Türkiye’nin garantörlüğü tüm Kıbrıs’ı kaplıyor. Eğer garantörlükten ve 6 alanı kapsayan diğer haklardan vazgeçtiyse bunu da açıklasın. 1960 Anayasasına göre; Kıbrıslı Rum çocuk hangi hakka sahip ise Kıbrıs Türk çocuğu aynı haklara sahiptir ancak Nikos Hristodulidis bu hakları ihlal ediyor ama ben söke söke alacağım. Artık benim bu anlayışıma ne diyorlarsa desinler; federasyon mu derler, iki devlet mi derler kendileri bilirler.”

CTP lideri Erhürman, “Türkiye Cumhuriyeti ile 20 Ekim itibariyle itibaren ilk ziyaretimi gerçekleştirdikten sonra Kıbrıs konusuyla ilgili görüşmeler yapacağım” dedi.

Haklarımız ihlal ediliyor

Hristodulidis’i sert bir dille eleştiren Erhürman, “Hukuken sahip olduğumu haklar tek taraflı kullanıyor” dedi.

Erhürman şunları söyledi:

ABD’yi, İsrail’i, Fransa’yı, Hindistan’ı getirdi. Zaten AB ve İngiliz üstleri orada, hukuken yapamayacağı şeyleri fiilen yapıyor. Ayrıca karma evlilikten doğan çocukların vatandaşlık haklarını da ihlal ediyor.”

Ayrımcılığa izin vermeyeceğim

Erhürman, göreve geldiklerinde ayrımcılığa izin vermeyeceğini ifade etti. Erhürman, Türkiye kökenli insanlar üzerinden bölücü söylemlerde bulunulmasının fayda etmeyeceğini dile getirdi. Erhürnan, herkesi kucaklayan ve herkesin hakkını gözeten bir cumhurbaşkanı olacağını ifade etti.

Sorunlar gündeme getirilmiyor

CTP lideri, kapılar konusunda da açıklamalarda bulundu. Erhürman, 5 yıl geçtiğini ve bir yeni geçiş kapısı açılmadığını ifade etti. Erhürman, “Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ihracatta Rum Yönetimi vidaya kadar belge istemeye başladı, ihracatçının önü kesildi, bunu kimse konuşmadı. Mülkiyet konusunda birçok kişi risk altına sokuldu ancak gündeme getirilmedi” dedi. CTP Genel Başkanı Erhürman, “Eğer Haspolat, Akıncılar, Erenköy olmuyorsa, o zaman başka alternatifler masaya gelmelidir” dedi ve Mağusa ile Baf kapılarının açılabileceğini ifade etti. Erhürman, “Biz tek taraflı kapı açmadık mı? Dolayısıyla eğer halkın hayatını kolaylaştırmaksa niyetiniz adım atarsanız” dedi.