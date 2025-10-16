Beyin kanaması geçirdi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Dörtyol’da geçtiğimiz hafta sonu meydana gelen şiddet olayıyla ilgili ola-rak O.G. isimli zanlı mahkemeye çıkarıldı. Zanlının küs olduğu E.Ö. isimli kadının evine giderek hem kadını hem de babası N.Ö.’yü yüzüne üç kez yumruk atarak darp ettiği belirtildi. Saldırı sonucu NÖ.’nün olay beyninde kanama olduğu açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, olayın 11 Ekim 2025 tarihinde saat 12.30 sıralarında yaşandığını belirtti. Polis, zanlının çocuklarına hediye aldığı gerekçesiyle küs olduğu E.Ö.’nün Dörtyol’daki evine gittiğini, evde bulunan hediye oyuncakları kırdığını söyledi.

Polis memuru; çıkan tartışma sırasında zanlının E.Ö.’nün babası N.Ö.’nün yüzüne üç kez yum-ruk atarak ciddi şekilde yaralanmasına neden olduğunu, ayrıca E.Ö.’nün elini bükerek darp etti-ğini ve evde bulunanlara yönelik küfürler ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, N.Ö.’nün olay sonrasında hastaneye kaldırıldığını, beyninde kanama tespit edildiğini ve hayati tehlikeyi atlattığını bildirdi. Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis memuru, zanlı-nın uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 50 bin TL nakdi teminat yatırması, ayrıca iki KKTC vatandaşı kefilin 800’er bin TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla, davaları görülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.