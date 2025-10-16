Umutsuzluğa teslim olmayacağız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının mutsuzluğa ve umutsuzluğa teslim olmayacağını söyleyerek, "Kimse bu halkın onuruyla oy-nayamayacak, bu halkın onurunu kıramayacak. Bilecekler ki bizim kurumlarımız dalga konusu olacak kurumlar değil” dedi.

Erhürman, son halk buluşmasını Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda düzenledi.



CTP’den verilen bilgiye göre, Tufan Erhürman’a Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Top-lumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, Gazimağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp, bazı milletvekilleri ve belediye başkanları eşlik etti.



Etkinlikte konuşan Erhürman, “Aylardır sokaklardayız. Aylardır yürüyoruz. Yürüdükçe çoğalıyoruz. Gönülleri kazanarak geliyoruz” dedi.

Tufan Erhürman, 20 Ekim’den sonra bu halkın gailesini çeken bir cumhurbaşkanlığının geleceğini kay-dederek, “Beş sene bekleyip de hatır tutan değil, halkın derdiyle dertlenen bir cumhurbaşkanı gelecek. Hiç kimse ama hiç kimse bu halkla dalga geçemeyecek. Kimse bu halkın onuruyla oynayamayacak, bu halkın onurunu kıramayacak. Bilecekler ki bizim kurumlarımız dalga konusu olacak kurumlar değil” dedi.

20 Ekim’den sonra cumhurbaşkanlığı makamına asık surat değil ama ciddiyet geleceğinin altını çizen Erhürman, “Laubalilik değil, ciddiyet geliyor” ifadelerini kullandı.

Geçitkale’de bölge halkıyla bir araya geldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhürman, Geçitkale’de bölge halkıyla bir araya geldi, Cumhurbaşkanlığı vizyonunu paylaştı. Erhürman’a ziyaretinde, Genel Sekreter Erkut Şahali, CTP Mağusa İlçe Başkanı Oktay Kayalp ve milletvekilleri eşlik etti.



