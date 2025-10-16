Karşımızda bir blok var

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümün egemen eşit ve uluslararası statüsü teyit edilmiş 2 devletin varlığından geçtiğini belirterek, "Tel Aviv ve Atina, beni ülkenin başında görmek istemiyor." dedi.

Tatar, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde, 19 Ekim Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu ile ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Seçimin çok önemli olduğunu kaydeden Tatar, "Çünkü karşımızda bir blok vardır. Yıllardır Türkiye ve bize karşı aşırı şekilde muhalefet yapan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile kendilerini özdeşleştiren bir bloktan bahsediyorum." diye konuştu.

Tatar, yıllar süren federasyon görüşmelerinden bir sonuç alınamadığını hatırlatarak, KKTC'nin eski cumhurbaşkanlarından Mehmet Ali Talat ile Mustafa Akıncı'nın Rumlara bazı tavizler vermeye hazır olmalarına rağmen Ada'da barışın sağlanamadığını söyledi.

GKRY'deki Rumların Kıbrıs'ın tamamını istediklerini belirten Tatar, "Federasyon demek Rumlarla masaya oturmak ve Türk askerinin buradan çıkması demektir. Halkımızın asla böyle bir şeye müsaade etmemesi gerekir. Her türlü bekamız Türkiye'nin buradaki varlığına bağlıdır. Kısa günün karı için federasyoncuların kazanması arzu edilecek bir şey değildir. Sonuçta ben halkıma güveniyorum ve en doğru kararı onlar verecektir." ifadelerini kullandı.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının devletine sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak, devletten feragat etmeleri durumunda biteceklerini söyledi.

Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümün egemen eşit ve uluslararası statüsü teyit edilmiş 2 devletin varlığından geçtiğini yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar, "Tel Aviv ve Atina, beni ülkenin başında görmek istemiyor. Çünkü ben onlara karşı Türkiye ile birlikte dik duruş sergiliyorum. Onların oyunlarını bozuyorum. Beni neden istesinler?" değerlendirmesinde bulundu.

Tatar, Gazze'de yaşananların Filistinlilerin var olmaları için 2 devletliliğin esas ve akılcı bir yöntem olduğunu gözler önüne serdiğini vurguladı.

İnandığımız yolda, hep birlikte daha ileriye

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gazimağusa’da düzenlenen halk buluşmasında seçmenlere hitap etti. Konuşmasında altyapıdan sosyal tesislere, eğitimden çevreye kadar her alanda gerçekleştirilen devasa yatırımlarla ülkenin modern imkânlarla buluşturulduğunu vurgulayan Tatar, vatandaşları daha güçlü ve yaşanabilir bir geleceğe hazırladıklarını söyledi.

Tatar, “İnandığımız yolda, hep birlikte daha ileriye!” mesajını vererek, iki devletli çözüm anlayışına ve kendi kararlılığına olan bağlılığını yineledi.





Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2025, 01:32