Şarkılar dile geldi

Merit Liman Hotel & Casino’nun göz kamaştıran teras sahnesi, 2025 sezonunun son gecesinde büyülü bir konsere ev sahipliği yaptı.

Ayta Sözeri, güçlü sesi ve içten sahne performansıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Rüzgârın denizden taşıdığı tuzlu esintiyle birlikte başlayan konser, Ayta Sözeri’nin sami-mi sözleriyle taçlandı.

Sözeri, “Bu sahnede kendimi her defasında biraz daha evimde hissediyorum” dedi.

Sanatçı, “Yanayım Yanayım” şarkısıyla dinleyicilerini coştururken, “Bu Aşk Burada Biter” ve “Gölge Etme” performanslarıyla kalplere dokundu.

Gecenin en duygusal anı ise, Ayta Sözeri’nin “Bir Başkadır Benim Memleketim” yorumu oldu. Seyirciler ayakta alkışladı, kimileri gözyaşlarını tutamadı.

Finalde sahneden ayrılırken şu sözleriyle geceye noktayı koydu:

“Her kapanış, yeni bir başlangıcın habercisidir… Bu güzel sezonda kalbime dokunan herkese teşekkür ederim.”

Denizin üstünde yankılanan alkışlar, Merit Liman’ın 2025 sezonuna zarif bir veda niteli-ğindeydi.