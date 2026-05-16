Bin 268 gündür kayıp

Antalya'da kaybolan Seda Nur Uludağ'dan bin 268 gündür haber alınamıyor. Genç kızı arama çalışmalarında bugüne kadar herhangi bir ize ulaşılamadı.

Antalya'da kaybolan Seda Nur Uludağ isimli gençten 3,5 yıldır haber alınamıyor.

Gazipaşa ilçesinde yaşayan Uludağ, 24 Kasım 2022'de ehliyet kursundaki direksiyon dersine gitmek üzere evden ayrıldı ancak bir daha kendisinden haber alınamadı.

Aradan geçen yaklaşık bin 268 güne rağmen genç kızın akıbetine ilişkin yürütülen soruşturmada somut bir sonuca ulaşılamadı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Uludağ'ın son olarak Gazipaşa'nın Koru Mahallesi sahil şeridinde elinde şemsiyeyle tek başına yürüdüğü anların güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği tespit edildi.

Teknik incelemeler sonucunda genç kızın cep telefonundan alınan son sinyalin aynı gün saat 16.00 sıralarında Koru Mahallesi Fener Tepesi Poyraz mevkisinden geldiği belirlendi.

Kayıp ihbarının ardından bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, deniz polisi ve uzman ekipler tarafından karadan, havadan ve denizden sürdürülen operasyonlarda kadavra köpekleri de kullanıldı.

Ancak yapılan tüm çalışmalara rağmen genç kıza ait herhangi bir iz bulunamadı.

Yeni birim umut oldu

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın toplum vicdanını etkileyen olayları yeniden değerlendirme kapsamına alması aile için umut oldu.

Türkiye genelinde 75 ilde toplam 638 dosyanın yeniden inceleneceği çalışma kapsamında Seda Nur Uludağ dosyasının da ele alınması bekleniyor.

