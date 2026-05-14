Sel riski var

Türkiye’nin büyük bölümünde bugün yaz sağanağının etkili olacağı bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok sayıda il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaparken, özellikle kısa süreli ancak şiddetli yağışların görüleceği bölgelerde su baskını, dolu ve ulaşımda aksamalar riskine dikkat çekildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre yağışlar, öğle saatlerinden itibaren geniş bir alanda etkisini artıracak. Mersin, Adana ve Osmaniye’nin iç ve kuzey kesimleri ile Kahramanmaraş’ın batısında aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İç Anadolu ve çevre bölgelerde ise yağışların daha geniş bir alanı etkilemesi öngörülüyor. Eskişehir, Ankara, Konya’nın kuzey ve batı ilçeleri, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanakların görüleceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde ani bastıran yağışların kısa sürede etkili olabileceği ve özellikle şehir içi trafikte aksamalara yol açabileceği ifade ediliyor.

Karadeniz Bölgesi’nde de benzer bir hava sistemi bekleniyor. Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Zonguldak ve Bartın’ın iç kesimlerinde aralıklı sağanakların etkili olacağı bildirildi. Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun’da ise yağışların yer yer kuvvetli olabileceği ve Samsun’da önceki gün görülen kısa süreli yoğun yağışa benzer sistemlerin tekrar yaşanabileceği uyarısı yapıldı. Marmara ve Ege’nin iç kesimlerinde de yerel sağanak geçişleri bekleniyor. Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir’in güney ve batısı, İzmir’in iç kesimleri, Manisa, Aydın’ın doğusu, Bursa’nın güney ve doğusu, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde kısa süreli ancak yer yer kuvvetli yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

“Sarı kod” uyarısı yayımlandı

İçişleri Bakanlığı da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak bazı iller için “sarı kod” uyarısı yayımladı. Uyarı verilen bölgelerde vatandaşların ani su baskınlarına, yıldırım düşmelerine, yerel dolu yağışlarına ve yağış anında kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olmaları istendi. Meteorolojik tahminlere göre yağışlı sistemin hafta sonuna doğru da etkisini kısmen sürdürmesi ve bazı bölgelerde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.



Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2026, 09:44