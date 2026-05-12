Gündemin üst sıralarında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmedi” diyerek yeni anayasa çalışmalarının hükümetin gündeminde üst sıralarda yer aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay’ın 158. Kuruluş Yıldönümü ve Danıştay ile İdari Yargı Günü dolayısıyla Danıştay’da düzenlenen törene katıldı. Törende bir konuşma yapan Erdoğan, idari yargının devlet ile vatandaş arasındaki ilişkide önemli bir denge unsuru olduğunu belirtti.

Konuşmasına Danıştay’ın kuruluş yıldönümünü kutlayarak başlayan Erdoğan, hukuk devletinin en temel tanımının, devletin tüm kurum ve organlarıyla hukuk içinde kalması ve hukukla varlık bulması olduğunu ifade etti. İdari yargı yolunun vatandaşların hak arama sürecinde güvenli bir alan oluşturduğunu vurgulayan Erdoğan, devlet ile vatandaş arasındaki ilişkinin adalet temelinde şekillenmesinin önemine dikkat çekti.

Erdoğan, hukuk devletinde herkesin eşit olduğunu belirterek, “Hukukun özü ve meşruiyeti evrensel nitelikteki hak ve özgürlüklerden gelir. İdari yargı, devlet ile vatandaş arasındaki ilişkide denge unsurudur” dedi. Devlet felsefesinde “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışının bulunduğunu dile getiren Erdoğan, bu yaklaşımın kamu yönetiminin temelini oluşturduğunu söyledi.

“Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de hukuk ve devlet anlayışında önemli dönüşümler gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Modern anlamıyla hukuk devleti, gün ortasında tam tepeye yerleşen güneş misali herkese eşit şekilde ışık verir. Hukuk devletinde kimse için korku yoktur. Hukuk devletinde aslolan millettir” dedi.

Erdoğan, geçmiş dönemlere atıfta bulunarak, “Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik, cumhur ile cumhuriyet arasına çekilen dikenli tel örgüleri söküp attık” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin geleceği ve devlet yönetimi açısından hukuk düzeninin önemine değinen Erdoğan, yargı yetkisinin yalnızca hukuk çerçevesinde kullanılabileceğini vurguladı. Anayasanın yargı yetkisini hukuka uygunluk ilkesiyle sınırladığını belirten Erdoğan, bu çerçevenin dışına çıkılmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

“Yeni anayasa gündemimizin üst sıralarında”

Konuşmasının önemli bölümünde yeni anayasa tartışmalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin sivil, kuşatıcı ve özgürlükçü bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Erdoğan, “Yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkânını önümüze koyuyor. Sivil anayasa ile üstün hukuka kavuşacağız” dedi.

Türkiye’nin anayasa geçmişine de değinen Erdoğan, Kanuni Esasi’den bu yana dört farklı anayasa yapıldığını hatırlatarak, buna rağmen Türk milletinin iyi bir anayasa özleminin tam anlamıyla karşılanmadığını söyledi. Erdoğan, “Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Yeni anayasa ile hem hukuku hem demokrasiyi hem devleti hem milleti aynı anda koruyacak üstün bir hukuk anlayışına kavuşmamız mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.

