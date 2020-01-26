Firmalar ilgi bekliyor

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa fuar alanında açılan Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı bugün sona eriyor.

Fuarda kiralık araçtan otellere, kamera çekimlerinden pastanelere, çiçekçilerden organizasyon şirketlerine aranılan her şey bulunabiliyor. Bu yıl ilki düzenlenen mobilya fuarında ise şirketler fuara özel indirimler hazırladı.

Diyalog’a konuşan üreticiler tüm vatandaşları fuara davet ederken fuara özel indirimlerin kaçırılmamasını tavsiye etti. Fuara özel birçok kampanyalar yaptıklarını ifade eden üreticiler şunları söyledi;

Fidan Gündoğdu (MC Palace Otel Temsilcisi)

“Bu yıl evlenecek olan çiftler için özel kampanyalar yaptık. Havuz başı, açık ve kapalı alanlarımızla evlenecek çiftlerimize ev sahipliği yapıyoruz. Nişan, özel davet, kokteyl, yemekli ve tebrikli düğünlerin yanı sıra bekârlığa veda partileri gibi organizasyonlara da indirimli fiyatlarımızla ev sahipliği yapıyoruz. Fuara özel indirimlerimizden ve kampanyalarımızdan yararlanmak için herkesi Lefkoşa Fuar Alanındaki tanıtım standımıza bekliyoruz.”

Kemal Zaim (Zaim Möble Direktörü)

“Yaklaşık 30 yıldır bu mesleği icra ederek halkımıza yerli mobilyayı en uygun fiyatlar ve en iyi kaliteyle sunuyoruz. Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı ile birlikte bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Mobilya Fuarında biz de büyük indirimlerle halkımız ile buluştuk. Mobilyalarımızı fuara özel kampanyalarla halkımızın beğenisine sunduk. Bugün fuarın son günü olacak. Bu nedenle vatandaşların bu son günü iyi değerlendirmelerini tavsiye ediyorum.”

Ahmet Çeler (Çeler Ahşap Direktörü)

“Adada ilk kez gerçekleşen yerli mobilya fuarına katılmış olmak ve burada ürünlerimizi tanıtma fırsatı bulmuş olmaktan dolayı mutluyuz. Fuarın ilk günü bayağı yoğun bir ilgi vardı. Fuarımızı ziyaret eden kişiler arasında yapılan çekilişle 3 kişiye 5’er Bin TL’lik hediye çeki verdik.

Firma olarak da kampanyalar yaptık. Bugün son gün olduğu için fuara özel yapmış olduğumuz kampanyaları kaçırmamaları adına mobilya almak isteyen vatandaşlarımızı Lefkoşa Fuar Alanına davet ediyorum.”

Süreyya Beşir (Ciddi Home Satış Temsilcisi)

“Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen Mobilya Fuarına katılıp yerli üretim ürünlerimizi tanıtma imkânı bulduk. Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı ile birlikte gerçekleştirilen fuarımızda yeni evlenecek olan veya evini yenilemek isteyen vatandaşlarımıza özel kampanyalar hazırladık. Fuar alanında yapılacak alışverişlerde müşterilerimiz hazırladığımız kampanyalardan yararlanabilecek. Bugün fuarın son günü bu nedenle fuara özel hazırlanan kampanyalardan yararlanmak isteyen tüm herkesi Lefkoşa Fuar Alanına davet ediyoruz.”

Boran Güçhan (Güçhan Trading LTD Direktörü)

“Birinci Mobilya Fuarımız Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı ile birlikte gerçekleşiyor ve evlenecek olanların, özel olarak hazırlanan kampanyaları kaçırmamalarını tavsiye ediyorum. Firma olarak büyük indirimlerle fuara katıldık. Fuardaki yüksek indirimlerden yararlanmak isteyenleri bekliyoruz ancak gelemeyip firmamızı ziyaret edenler için de özel kampanyalarımız devam edecektir.”