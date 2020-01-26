Talep büyük

Demtur Travel, Dünyanın en efsanevi şehirlerinden Kapadokya’ya düzenlediği turlar ile misafirlerine unutamayacakları bir tatil imkânı sunuyor. Avantajlı fiyatları ile rağbet gören turlara katılım oldukça yüksek oluyor. UNESCO Dünya Kültür Mirasları Listesi’nde yer alan, doğal güzellikleri ve eşsiz manzarası ile kendine hayran bırakan, tarihi dokusu ile mistik bir dünyanın kapılarını aralayan Kapadokya’yı keşfetmek isteyen misafirler Demtur Travel farkını tercih ediyor. Oluşumu 60 milyon yıl öncesine dayanan peribacalarının ihtişamıyla, doğanın tasarladığı bu eşsiz güzellikleri gökyüzünden seyretme imkanı tanıyan balon turlarıyla, toprağı hünerli elleriyle şekillendiren ustaların seramik atölyeleriyle rüya gibi bir Kapadokya turu Demtur Travel misafirlerini bekliyor. Dünya’nın en gözde tatil yerlerinden biri olan ve tılsımlı atmosferiyle ziyaretçilerini büyüleyen Kapadokya turlarına katılmak isteyen misafirler 0850 390 66 66 numaralı hattından yetkililere ulaşabilecekler.

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2020, 13:44