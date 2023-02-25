Bir uyarı daha 

Gazimağusa Belediyesi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne ait Laguna Deniz Yıldızı Apartmanları sakinlerine binanın kullanılmasına acilen son verilmesi yönünde ihbar gönderdi. Belediye, ihbarnameye uymayanlar hakkında ise yasal işlem başlatacak.

Belediyenin Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılana açıklamada, Deniz Yıldızı Apartmanları’nın can güvenliğinden yoksun olduğu KTMMOB tarafından yapılan statik değerlendirme ile de tespit edildiği anımsatıldı. Açıklamada apartman sakinlerine gönderilen ihbarda, Fasıl 96 Yollar ve Binalar Düzenleme Yasası ve/veya İmar ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca KTMMOB tarafından yapılan statik değerlendirme raporu doğrultusunda mevcut yapının olası bir deprem durumunda beklenen can güvenliğini sağlayamayacağının tespit edildiği belirtilerek apartman sakinlerinin ikametgahlarını kullanmamaları istendi.

Açıklamada, gönderilen ihbarda apartman sakinlerinden güçlendirme ile ilgili yapılacak çalışma ve proje belgelerini Gazimağusa Belediyesi’ne ulaştırılmasının istendiği de kaydedilerek, ihbarnameye uymayanlar hakkında ise yasal işlem başlatılacağı belirtildi.



Vakıflar İdaresi de uyarmıştı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 16 Şubat’ta yaptığı açıklamada 1974 yılı öncesi inşa edilen 5 blok, 11 kat, 110 daireden oluşan Deniz Yıldızı Apartmanları (Laguna) için Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği’nden (KTMMOB) binanın depreme dayanıklılığının ölçülmesi ve bilimsel güçlendirme yöntemlerinin önerilmesi konusunda bilirkişi raporu talep edildiğini bildirmişti.

Hazırlanan bilirkişi raporunda, binaların, mevcut hal şartlarında olası bir deprem durumunda beklenen can güvenliğini sağlamadığının ifade edildiği açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

“Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin 5 bakıcı bekçi ve uzman kadrosu ile yıllarca bakımını ve idamesini sağladığı Deniz Yıldızı Apartmanları raporda da belirtildiği gibi günümüz itibariyle 50+ yaşını doldurmuş yorgun bir binadır.

Kesinlikle deprem yönetmeliğine uygun olarak projelendirilmeyen bina, zamanın bilgi, malzeme ve tekniğine göre inşa edilmiş, yapım aşamasında betonunda deniz kumu kullanılmış ve aynı zamanda denizin etkilerine maruz kalmıştır. Ayrıca bilinmelidir ki binanın sadece temelinde değil tüm katlarında yorgunluk ve korozyon (paslanma) vardır.