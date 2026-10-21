‘Mavi Vatan’ onaylandı

Libya Temsilciler Meclisi, 2019'da Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını onayladı. Dışişleri, ''Memnuniyet verici.'' açıklamasını yaptı.

Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile 2019'da imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını oy birliğiyle onayladı.

Libya Parlamentosu'ndan yapılan açıklamaya göre meclis böylece, anlaşmayı daha önce reddetme kararı ve Ankara ile siyasi ilişkileri kesme yönündeki kararından geri dönmüş oldu.

Temsilciler Meclisinin Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin 2019’da imzalanan Mutabakat Muhtırasını oy birliğiyle onayladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Temsilciler Meclisi ayrıca, Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türk hükümeti arasında imzalanan iki mutabakat zaptının onaylanmasının reddine ilişkin 2020 tarihli (1) sayılı Temsilciler Meclisi Kararını oy birliğiyle iptal etti.”

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Libya Temsilciler Meclisinin Türkiye ile Libya arasında 2019 yılında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırasına verdiği onay hakkında yazılı açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "2019 yılından beri yürürlükte olan Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası konusunda Libya Temsilciler Meclisinin bugün (20 Ekim) kabul ettiği kararı memnuniyetle karşılıyoruz." denildi.

Mutabakatın iki ülkenin karşılıklı hak ve menfaatlerini gözettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu Mutabakat Muhtırası uluslararası hukuk ve hakkaniyet ilkeleri temelinde iki ülkenin karşılıklı hak ve menfaatlerini gözetmekte olup ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin daha da derinleşmesine katkı sağlamaktadır."

Açıklamada ayrıca Türkiye'nin Akdeniz havzasında güven, istikrar ve barışın sağlanması için tüm ortaklarla çalışmaya devam edeceği vurgulandı.

Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2026, 09:55