İş çığırından çıktı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, depremle ilgili bazı haber sitelerinde yapılan paylaşımların endişeyi artırdığını ifade etti.

Şenkul, bilimsel altyapısı olmayan haberlerin ülkeye zarar verdiğini; öğrencilerin ve turistlerin ülkeye gelişlerini iptal ettiğini belirtti.

Şenkul, gerekli denetimlerin yapılacağı noktasında herkesin belediyeye güvenmesini istedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şenkul şunları söyledi:

“Ülkemizde her şeyde olduğu gibi binaların sağlamlığı konusunda da sap ile saman karışmaya başladı.

3-5 fazla beğeni ve paylaşım alma adına birçok haber sitesi insanımızın deprem korkusunu paniğe çeviren, ülkemize gelecek öğrenci ve turistlerin ise geliş iptallerine varabilecek derece sorumsuz yayınlar yapmakta, bina fotoğrafları paylaşılmaktadır.

Sıva çatlağı ile yapısal sorunun, sıvılaşmaya müsait zemin ile altından su gelen zeminin farkını bilmeden haberler yapılıyor.

İş o kadar çığırından çıktı ki, aynı anda birçok haber sitesinde bir binanın dilatasyon boşluğunu çatlak olarak gösteren haberler paylaşıldı.

Evet kontroller yapacağız, evet şüpheli binalar var ama durumu olduğundan çok daha kötüymüş gibi göstermenin kimseye faydası olmadığı gibi ülkemize ve insanımıza da büyük zararı vardır.

Ben buradan tüm Girnelilere söz veriyorum:

Bina sağlamlığı konusunda sorunlu olduğu tespit edilen tüm yapıları sahiplerine bildirdikten sonra tüm vatandaşlarımız ile de paylaşacağız.

Lütfen sakin olun ve bize güvenin çünkü:

Biz birlikte Girneyiz.”

Dilatasyon nedir?

Oturma alanı büyük olan betonarme veya çelik konstrüksiyonlu yapılar birçok farklı etkiye maruz kaldığı için yapısal zararlar görebilmektedir. Özellikle betonarme yapılar; sıcaklık değişimi, deprem yükleri altında oluşan hareketler, rötre, sünme, temellerde mesnet çökmesi gibi sebeplerden geri dönüşü mümkün olmayan büyük hasarlar görmektedir. İşte bu hasarları en aza indirgemek için oturma alanı büyük veya yüksek katlı yapılarda dilatasyon boşlukları bırakılmaktadır.