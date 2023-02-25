Faturalar şişirildi

Lefkoşa’da faaliyet gösteren yerel ve özel bir bankanın üst düzey yöneticisi oldukları dönemde yolsuzluk yaptıkları iddia edilen H.K. (E), İ.Y.(E) ve suçla bağlantılı olduğu öne sürülen bankanın hissedarı E.B.(E) dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, üç zanlının teminata bağlanması talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis memuru Hüseyin Yıldıran, 26 Ağustos 2021 tarihinde Merkez Bankasının söz konusu yerel bankada gerçekleştirdiği denetimde ısıtma giderleri kalemi altında muhasebeleştirilen giderlerde usulsüzlük yapıldığını belirlediğini açıkladı.

Polis, bankanın ısıtma giderlerinin 2017 yılı içerisinde 67 bin 87 TL, 2018 yılı içerisinde 35 bin 417 TL iken, 2019 yılında artış göstererek 295 bin 485 TL, 2020 yılı içerisinde de 370 bin 298 TL olduğunu söyledi.

Geriye dönük fatura yazıldı

Polis, ayrıca bazı faturaların muhasebe kaydının geriye dönük yapıldığını, yine bazı faturalarda da bankanın mazot olan ısıtma altyapısına rağmen mazot yerine benzin harcaması yapıldığının görüldüğünü belirtti.

Polis memuru, banka yetkililerinin, yaptığı izahatta “artan giderlerin Covid-19 salgını dolayısıyla hem çalışma ortamlarının havalandırılması temelinde pencerelerin açık tutulması hem de eş zamanlı olarak sistemin de çalışıyor olmasından kaynaklandığını belirttiğini söyledi.

Uydurma faturalar düzenlendi

Polis, yapılan soruşturma sonucu 20 bin TL’den yüksek meblağlı faturaların ödenmesi için Yönetim Kurulu kararı gerekirken böyle bir karar alınmadan H.K. ve İ.Y. tarafından 5 adet faturanın üzerinin imzalandığını belirtti.

Polis, böylelikle banka tarafından Eva LTD.’e toplam 532 bin TL ödeme yapıldığının tespit edildiğini anlattı.

Polis memuru, 5 ayrı faturanın, bankaya ait ısıtma gideri hesap ekstresinin ve Eva LTD.’e ait hesap ekstresinin emare olarak alındığını belirtti.

Polis, ayrıca bazı ısıtma gideri faturalarının yaz ayına ait olduğunu, ayrıca fatura üzerinde mazot yerine kurşunsuz benzin yazdığının tespit edildiğini belirtti.

Sahtekarlıkla vurgun yapıldı

Polis, ayrıca 2019- 2020 tarihleri arasında da H.K.’nin bankaya mazot alınmadığı sahte olarak düzenlenen Eva LTD’ e ait 5 adet faturayı yetkisi olmadığı halde imzalayıp toplam 501 bin TL’nin LTD’in hesabına aktarılmasını sağladığını belirtti.

Polis, İ.Y.’nin de aynı dönemde bankaya mazot alınmış gibi düzenlenen faturalarla 532 bin TL’nin Eva LTD’e ödenmesini sağladığını anlattı.

Polis, Eva LTD’ in direktörü ve bankanın hissedarı E.B.’nin de, gerçekte mazot vermediği halde bankaya mazot vermiş gibi 6 adet sahte fatura düzenlediğini, hileli bir şekilde toplam 532 bin TL aldığını söyledi.

Polis, mesele ile bağlantı Eva Limited’in diğer direktörü olan H.B.’nin ise yoğun bakım servisinde tedavi gördüğünden mahkeme huzuruna getirilemediğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların geri kalan kısmına etki edemeyeceklerini kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, 20’şer bin TL nakit teminat yatırmaları ve her zanlı için 2’şer kefilin 350 bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargı kararı verdi.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023, 02:31