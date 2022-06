DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’da partisinin Esenler ilçe binasının açılışında konuştu. Gündemine ekonomik sorunları alan Babacan, iktidarı eleştirdi.

Türkiye'nin en riskli dönemini yaşadığını belirten Babacan, "Bu ülke iflas ederse gençlere en büyük kötülüğü yapmış, batmış bir ülke bırakmış olursunuz" dedi.

İktidarın ekonomi politikalarını değerlendiren Babacan, ülkenin iflasın eşiğinde olduğunu söyleyerek hükümeti uyardı: "Bu işin şakası yok, Beştepe aklını başını almazsa bu işin sonu kötü olacak. Mirasyedi, hayırsız evlat gibi ne bıraktıysak harcadınız tükettiniz. Aklınızı başınıza devşirin ya da o koltuklardan çekin gidin.”

Babacan şu ifadeleri kullandı:

“Önümüzdeki seçimde halkımızı görmezden gelenlerle yarışacağız. Seçildikten sonra seçmenini unutanlarla, Beştepe’den sokağa bile çıkamayanlarla yarışacağız. Gençleri işsizliğe sürükleyenlerle yarışacağız. Doktorlarımızın yurt dışına gitmesine sebep olanlarla yarışacağız. İnsanları marketten ağlayarak çıkartanlarla yarışacağız. Bu ülkenin anayasasını tanımıyorum, saygı duymuyorum diyenlerle yarışacağız. Hakkımızı çiğneyenlerle, hukuku katledenlerle yarışacağız. Bu yarışın galibi biz olacağız. DEVA Partisi her gün her türlü haksızlığa yaşayanlarla beraber bu yarışı kazanacak. Bu yarışı görmezden gelinenler, Türkiye'nin haysiyetli insanları, 84 milyon kazanacak.

3 gündür haykırıyorum ve iktidarı uyarıyorum. Tekrar tekrar vurguluyorum, bu işin şakası yok. İnanın şakası yok. Eğer Beştepe aklını başına almazsa bu işin sonu kötü olacak diyorum. İktidara buradan tekrar tekrar sesleniyorum. Bir vatandaşlık görevi olarak bu uyarımı yapıyorum. Derhal ama derhal aklın ve bilimin gereğini yapın. Allah'ın verdiği aklı kullanın.

Türkiye'nin önemli gündemi budur. Tehlike büyük ve yakın. Birileri tutturmuş gündem değiştirmek için işte falanca şirketin adı ne olsun diye tabela kavgasına girmiş. Birileri aday kim diye magazin peşine düşmüş. Ya ülke batıyor. İktidar hâlâ tabela değiştirmekle meşgul.”

İflas; parayla bile benzin, mazot bulamamak demek. 6 saat, 10 saat elektrik kesintisi yaşamak demek. İflas demek doğalgaz kıtlığı demek, sanayinin durması demek. İflas demek işsizliğin patlaması demek. Şu andaki enflasyon seviyesi ile bile nefes alamıyorken iflas demek nefessiz kalmak demek.”

İstanbul'dan Beştepe’ye sesleniyorum. Sizin yüzünüzden ülke en az 20 sene geriye gitmiş durumda. Krizlerin ortağıyla, Bahçeli ile kafa kafaya verip Türkiye'ye her türlü krize soktunuz. 130 milyar dolar diyorduk ya, şu anda 180 milyar dolar oldu… Mirasyedi, hayırsız evlat gibi ne bıraktıysak harcadınız tükettiniz ya. Yazık günah. Hazırı tüketip borç batağına sapladınız. Aklınızı başınıza devşirin ya da o koltuklardan çekin gidin.”