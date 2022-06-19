Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, beraberinde bir heyetle birlikte Lefkoşa Arasta esnafını ziyaret ederek sorunları dinledi.

Verilen bilgiye göre, Özersay, ülkede giderek eriyen alım gücüyle ve ekonomiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Özersay “Önemli olan maaşlara hayat pahalılığı artışının ne kadar olacağı değil, pahalılığı ve alım gücümüzün erimesini önleyecek adım atmaktır. Aksi halde daha fazla maaş alsak da bugünden çok daha az şey satın alabileceğiz ve evimizi geçindiremeyeceğiz. Bunlar daha iyi günlerimiz. Sigorta emeklilerini düşünen yok, bu insanların bir bölümü asgari ücretin bile altında maaş alıyor” ifadelerini kullandı.

Arasta esnafının geçiş kapılarıyla ilgili beklentilerini de dile getiren Özersay, “Kapılardan geçişler kolaylaştırılmalı, geçişler bu sıcaklarda eziyete dönüşmemeli, insanları geçmeye teşvik etmek yerine bazı uygulamalar ve uzayan kuyruklarla adeta caydırıyorlar" ifadesini kullandı.

“Güney Kıbrıs ile fiyat farkı kapanıyor”

Akaryakıtın güney ile fiyat farkının giderek daha da azaldığını ve bu yanlış politika nedeniyle hem bizim insanımızın zarar gördüğünü hem de güneyden gelecek olanlara bu fiyat farkının artık bir anlam ifade etmemeye başladığını vurgulayan Özersay “Bunlar maalesef hep ekonomik akıldan yoksun, yanı başımızdaki piyasayı yok sayarak alınan kararların sonucudur” dedi.