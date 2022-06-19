Yunanistan Başbakanı Kiriakos Mitsotakis ile Avrupa Halk Partisi Başkanı Alfred Weber, Şubat ayında yapılacak olan başkanlık seçiminde DİSİ adayı Averof Neofitu’ya açık destek belirtti.

Fileleftheros gazetesi “Averof İçin Avrupa Havası-Weber, Mitsotakis ve Anastasiadis’ten DİSİ Başkanına Güçlü Destek” başlıklı haberinde, DİSİ Başkanı ve başkan adayı Averof Neofitu’nun, bu üç isimden güçlü bir destek aldığını yazdı.

Kongrenin, Glafkos Klerides’in sevdiği şarkılardan biriyle başladığına dikkati çeken gazete, bunun akabinde ise DİSİ’yi kuruluşundan bugüne anlatan kısa filme yer verildiğini belirtti. Gazete ilk sırada oturanlar arasında Klerides’in kızı Keti Kliridis’in de bulunduğunu kaydetti.

Habere göre, konuşma yapmak için kürsüye gelen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, DİSİ üyelerine, söylenenleri veya bilinçli olarak sızdırılanları duymamaları yönünde telkinde bulunurken kendisinin, DİSİ’nin 2003 yılında yaşadığı bölünmenin yeniden yaşanmasına izin vermeyeceğini söyledi.

2003 yılında, bölünme ve iktidarın kaybedilmesine neden olan kişisel hırsların sonucu olarak Glafkos Klerides’in seçimleri kaybettiğini söyleyen Anastasiadis, yeniden iktidara gelmek için bir on yıl istediklerini ifade etti.

Neofitu’nun kendisi için bir tercih olduğunu söyleyen Anastasiadis, herkese, partinin etrafında toplanma çağrısı yaptı.

“İnşa ettiğiniz evi yıkmayın” ifadesini kullanan Anastasiadis, sadece bu şekilde istikrar, güvenlik ve kalitenin geleceğine dikkat çekti.

Mitsotakis coşkuyla alkışlandı

Salona girişinde ve kürsüde bulunduğu sırada alkışlanan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, bu hoş ve samimi karşılamadan dolayı herkese teşekkür etti.

"Arkadaşım" olarak nitelendirdiği Neofitu’ya destek belirtmek için Ada’ya geldiğini söyleyen Miçotakis, Neofitu başkanlığındaki DİSİ’nin peşpeşe seçim zaferleri kaydettiğini, bu yeni çabada da herkesin dayanışmasıyla Neofitu’nun yanında olacaklarını ifade etti.

Weber de konuştu

Avrupa Halk Partisi Başkanı Alfred Weber ise açıklamasında “Kıbrıs”ın iyi bir liderliğe gereksinimi olduğunu belirtti.

Weber “2023 seçimleri için aday olan Neofitu ile birlikte mükemmel, kendisini adamış, emin bir Avrupalı, ülkesi için mücadele eden bir siyasi lidere sahipsiniz” ifadesini kullanırken, ülkenin, Neofitu’ya güveneceğine dair inancını da dile getirdi.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu ise yaptığı konuşmada tüm konulara değinerek, siyasi pozisyonlarına ve çizmek istediği sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Popülizmden uzak, güçlü bir ekonomik kalkınma için ileriki beş yıllık vizyonundan da bahseden Neofitu, Glafkos Klerides’in başardığı AB üyelik sürecinin yanı sıra Kıbrıs sorununun çözümünden sonra NATO üyeliği hedefinden de söz etti.