Hale Bostancı ve Ahmet Vurulmaz çifti, Merit Park Hotel’de muhteşem bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Emekli polis çavuşu Ata Vurulmaz ve eşi Emine Vurulmaz’ın oğulları Ahmet Vurulmaz ile Bostancı mağazalarının sahibi Mustafa Bostancı ve eşi Şengül Bostancı’nın kızları Hale Bostancı, hayallerinin düğününü Merit Park Hotel’de gerçekleştirdi. Ünlü sanatçı Gökhan Tepe’nin sahne aldığı düğünde coşku doruklara çıktı. Düğünde 30’a yakın şarkı seslendiren Tepe, “Gel Aşkım”, “Adı Aşk Olsun”, “Yürü Yüreğim” gibi kendisine ait muhteşem eserlerin yanı sıra, “Kalbimin Tek Sahibine”, “Cennet”, “Fesuphanallah”, “Çile Bülbülüm” gibi unutulmaz şarkıları da seslendirdi. Repertuvarında oyun havalarına da yer veren Gökhan Tepe davetlileri gece boyunca eğlendirdi. Temponun hiç düşmediği gecede, şıklığı ile göz dolduran Gökhan Tepe, çifte mutluluklar diledi.



