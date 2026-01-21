Üretim yetersiz

Ömer KADİROĞLU

Hava sıcaklığının gündüzleri 11, geceleri ise 0 dereceye kadar düştüğü bir dönemde elektrik kesintilerinin aralıklarla devam etmesi vatandaşları perişan etti. Bazı bölgelerde aynı gün içerisinde elektriklerin iki, üç kez kesildiğini belirten vatandaşlar, yarım asırlık sorunun devam etmesi nedeniyle sorumlulara karşı tepkili olduklarını söyledi.

Vatandaşların bir kısmı özellikle yaşlı ve hastaların ciddi sıkıntı yaşadığına değinirken, bir kısmı da esnafın iş yapamaz duruma gelmesinden yakındı. Kesintilerin ülke ekonomisine ciddi zararlar verdiğini belirten vatandaşlar, sorunun çözümü konusunda kalıcı projelerin hayata geçirilmesini isterken, üretim yetersizliğine dikkat çekildi.

Ne dediler?..

Ayşe Durakoğlu

“Daha bir damla yağmur yere düşmeden elektrikler kesiliyor. Bu nedenle ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Biz sandık ki dünyaya uyum sağladık ve her şeyimizi elektrikli yaptık. Kesintiler nedeniyle hem elektrikli aletler zarar görüyor hem de iş hayatı duruyor. İş yerimizde işlemlerimizi yapamaz olduk. Avrupa ülkelerinde 5 dakika elektrik kesildiğinde bakan çıkıp halkından özür diliyor ancak bizim burada yaşadığımız soruna yetkililer bağırarak cevap veriyor. Yıllardır bu sorunun çözülememesinin nedeni yetkililerin ilgisizliğinden kaynaklanıyor. İnşallah bundan sonraki yöneticiler bu sorunu çözecektir.”

Alper Enginsu

“Yıl 2026 ve bu çağda elektrikler kesiliyor. Elektrikli cihazlarımız kesintiler nedeniyle zarar görüyor. Mademki biz elektrik faturamızı her ay düzenli ödüyoruz o zaman bu elektriğin düzenli gelmesi lazım. Bu ülkede yaz -kış güneş var o nedenle yenilenebilir enerjiyi halka sunmaları lazım. Elektrik kurumunun bir suçu olduğunu düşünmüyorum. Burada tek suçlu hükümet edenlerdir. Havalar soğuk, insanlar klima açıyor veya elektrikle ısınmaya çalışıyor, bu kez de gerekli yatırımlar yapılmadığı için elektrik kesintileri yaşanıyor.”

Mehmet Tunççağ

“Elektrik kesintileri sıklıkla yaşıyoruz. Eşim rahatsız ve evde elektriğe muhtacız. Bizim gibi yaşlı insanlar için daha da sıkıntılı bir durumdur. Baştakiler parayı yiyor ve bu sorunu çözmeye yanaşmıyorlar. Sadece kendi menfaatlerini düşünüyorlar. Evde hastası olanı düşünen yok. Maalesef hükümetimizde hayır yoktur.”

Zorlu Aktan

“Elektrik kesintilerini sürekli olarak yaşıyoruz. 21’inci yüzyıldayız ve günün yarısını elektriksiz geçiriyoruz. Elektrikler gittiği zaman iş ve ev yaşamımız olumsuz yönde etkiliyor. Yıllarca sırtımızı Türkiye’ye yasladık, burada toplanan paraları da yediler o nedenle bu sorun yıllardır çözülemedi.”

Metin Beşiktaş

“Haftada birkaç kez elektriklerimiz kesiliyor. Elektrikli eşyalarımız zarar görüyor. Eşim oksijen makinesine bağlı ve elektrikler gidince küçük tüpler var onları kullanıyoruz. Onlar da bitecek gibi olursa birinden jeneratör bulup getirip çalıştırmak için mücadele ediyorum. Bu sorunu yıllardır çözemediler. Gemiler varmış gelip elektrik üreteceklermiş ve bu sorunu çözeceklermiş ancak ona da yetkililer yaklaşmıyor. Bu sorunu çözecekleri inancımız kalmadı.”

Ali Durakoğlu

“Dünya Ay’a çıktı, Mars’a çıktı, biz hala elektrik kesintileri ile uğraşıyoruz. Mesela banyo yapacağız elektrik yok ve mecburen tencerede su ısıtıp banyomuzu öyle yapıyoruz. Daha önce elektriklerin kesintisinden dolayı yanan kasap buzluğumu tamir etmek için 13 bin lira masraf yaptım. Elektrikle iş yapan üretim firmaları nasıl üretecek, nasıl satacak, personelini nasıl ödeyecek? İnsanlar uzaya çıktı biz hala olduğumuz yerde sayıyoruz. Bizim imkanımız yok mu devlet olarak güneş paneli kuralım? Var ama özel şirketler güneş panelleri kurarken yetkililer çözüm bulmak için uğraşmıyor. Güneyde güneş panelleri ile santral kurmaya hazırlanıyor biz yapamaz mıyız? Dünyada deniz suyuyla elektrik üreten ülkeler var ama bizim ülke için artık umudumuz kalmadı.”

Arsoy Alageyik

“Elektrik kesintileri bizleri perişan etti. Geçen gün 13 bin lira buzluk tamiri parası ödedim ve artık elektrikler kesildiği zaman ödüm patlıyor. Elektrik sıklıkla kesiliyor kesilmediği zaman da düşük voltaj geliyor ve elektrikli bütün aletlerimiz zarar görüyor. Bunca senedir kimse ilgilenmiyor ve bu sorunu çözmek için uğraş vermiyor. Yetkililerden artık bir beklentimiz kalmadı. İnşallah bundan sonra gelecek olan hükümet bu sorunu çözecek.”

Mehmet Melik

“Elektrikler sıklıkla kesiliyor. Bu soğuk günlerde ne soba ne klima açamıyoruz. Battaniye altına girip elektriğin gelmesini bekliyoruz. Elektrik kesildiği zaman yaşamımız olumsuz etkileniyor çünkü bu zamanda bütün ihtiyaçlarımız elektrik sayesinde karşılanıyor. Yemek yiyeceğiz elektrik yok yemek yapılacak elektrik yok. Bu işe artık bir çözüm bulsunlar.”

Adem Topak

“Elektrik kesintilerini son zamanlarda yine yaşamaya başladık. Önceki akşam hava çok soğuk ve elektrikler iki saat kesildi. Battaniyelerle örtünüp oturduk elektriğin gelmesini bekledik. Rüzgar var elektrik var ancak biz bunlarla elektrik üretmek yerine yakıtla elektrik üretmeye çalışıyoruz. Türkiye’ye proje ile gidilse kesinlikle katkı yapacağına inanıyorum ancak 50 yıldır bu sorunu çözmeyi kimse istemedi.”