Vakalar Kontrol altında

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, pandemi merkezi olarak kullanılan hastanelerde altyapının güçlendirildiğini belirtti. Tarama sayılarını yükselttiklerini, yatak kapasitesi arttırdıklarını belirten Bakan Üstel, yoğun bakımdaki hasta sayısına da bakınca endişe edecek bir durum olmadığını ifade etti. Bakan Üstel, Coronavirüsü kontrol altına almak için gece gündüz çalıştıklarını dile getirerek, kapanmanın çözüm olmadığını vurguladı. Üstel, “Bir ay kapandık ve ülke ekonomisi ne hale geldi görüyoruz. Yerlerde sürünüyor. Esnafın artık oksijene ihtiyacı var. Ekonomi çarklarını yavaş yavaş döndürmek için virüsle yaşamayı bilmemiz lazım” dedi.

Katıldığı bir televizyon programında dün açıklanan Coronavirüs rakamlarını değerlendiren Ünal Üstel, tarama sayılarını yükselttiklerini, yatak kapasitesi arttırdıklarını ve yoğun bakımdaki hasta sayısına da bakınca endişe edecek bir durum olmadığını söyledi.

Coronavirüsü kontrol altına almak için gece gündüz çalıştıklarını, denetimlerdeki yetersizliği kabul ettiğini ancak halkın da kurallara uymadığını dile getiren Üstel, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmenin önemine vurgu yaptı.

Herkes üstüne düşeni yapmalı

Vatandaşların artık kurallara uymayanları Sağlık Bakanlığı, polis veya belediyelere bildirmelerini isteyen Üstel, herkesin üstüne düşen görevi yaparsa, bu sürecin daha kolay yönetileceğini kaydetti.



Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2021, 10:51

Üstel, her şeyi devletten bekleme anlayışının doğru olmadığını savundu.Coronavirüsle yaşamayı öğrenmek gerektiğinin altını çizen Üstel, kapanmanın çözüm olmadığını ifade ederek, “Bir ay kapandık ve ülke ekonomisi ne hale geldi görüyoruz. Yerlerde sürünüyor. Esnafın artık oksijene ihtiyacı var. Ekonomi çarklarını yavaş yavaş döndürmek için virüsle yaşamayı bilmemiz lazım” dedi.Üstel, vaka sayıları kontrol dışına çıktığı zaman kapanmanın gündeme gelebileceğini de belirtti."Cumartesi günü için kapanma söz konusu mu?" sorusunu da yanıtlayan Üstel, kapanmanın gündemde olmadığını, Cumartesi günü sokağa çıkma yasağının 22.00'den daha erken saatlere çekilmesi yönünde bir öneri sunulduğunu dile getirerek, açılımlara devam edildiğini de anımsattı.