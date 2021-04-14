Federasyon rafa kalktı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum tarafının yıllardır tek egemenlik üzerinde ısrarcı olduğuna işaret ederek, Avrupa Birliği (AB) içerisinde tek egemenlik kavramının, güçlü olan tarafın otoritesinin egemenliğini beraberinde getireceğini ve bunun Kıbrıslı Türkler açısından tehlikeler doğuracağını söyledi. Tatar, egemen eşitlik temelinde bir antlaşmanın Kıbrıslı Türkler için bütün tehlikeleri ortadan kaldıracağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dün Lefke Kalkındırma Derneği Başkanı Hakan Oran ve beraberindekileri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, “Eşitlik temelinde bir antlaşma federasyon modelinde de olamadı çünkü karşı tarafın yönetim ve zenginliği eşit düzeyde paylaşmak gibi bir isteği hiçbir zaman olmadı. Bunları BM dahil bütün dünya biliyor” dedi. Tatar, içinde bulunduğumuz koşullarda, BM parametrelerinin esneklik gösterebileceğini veya değişebileceğini söyledi.

Gelinen aşamanın Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümü gerektirdiğini yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklerin 60 yıla yakındır kendi kendini yönettiğinin ve bunun ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu ay sonu Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM formatındaki gayriresmi görüşme öncesi akademisyenlerin, emekli bürokratların, sivil toplum örgütlerinin görüşlerini dinlediğini de belirterek, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliğe dayalı iş birliği temelindeki yaklaşımına “büyük destek” olduğunu söyledi.

Tatar, konuşmasında ayrıca, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının nedeninin egemenlik konusundan kaynaklandığını ifade ederek, egemenlik olgusunun önemini yineledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Crans Montana’da yaşanan başarısızlığın ardından federal çözümün rafa kalktığını ifade ederek, “bölgedeki istikrar açısından da iki devletli çözümün zorunlu olduğunu” vurguladı.



Tatar, “Devletten devlete varılacak bir antlaşmanın sürdürülebilir olacağını” belirterek, resmi olarak açıklama yapılmasa da uluslararası camiada da bu görüşleri destekleyenler olduğunu söyledi.



Avustralya ile çevrimiçi görüşme

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avustralya’da yaşayan Kıbrıslı Türklerin sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle çevrim içi görüşme yaptı.

Avustralya’nın Melbourne ve Sydney şehirlerinde yaşayan Kıbrıslı Türk sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle çevrim içi görüşmeler yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, her iki görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin kültürel mirası öğrenme ve korumalarında gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 1956 yılında kurulan Victoria Kuzey Kıbrıs Türk Toplumu’nun 1960 anlaşmalarından önceye ve bu kadar uzun geçmişe dayanmasına dikkat çekerek, “Bu da, Kıbrıslı Türklerin çektikleri acılardan dolayı dünyanın diğer ucuna yeni bir hayat kurmak için Kıbrıs’tan ayrıldıklarına ancak gittikleri yerde kendi kültür ve miraslarını muhafaza etmeye çalıştıklarına işaret ediyor” dedi.

Görüşmeye kimler katıldı?

Melbourne’dan görüşmeye KKTC Melbourne Temsilcisi Hasan Sayar, Victoria Kuzey Kıbrıs Türk Toplumu Başkanı Candan Ahmet, Victoria Kıbrıslı Türk İslam Toplumu Başkanı Osman Kemal Altunç, Avustralyalı Türk İş Konseyi Onursal Başkanı Hüseyin Mustafa, Victoria Kuzey Kıbrıs Türk Toplumu ve Yurt dışındaki Kıbrıslı Türklerin Avustralya Temsilcisi Serkan Hussein ve Albion Rovers FC Futbol Kulübü Başkanı Atay Mahmut katılırken, Sydney görüşmesine Sydney Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fahri Temsilcisi İlkay Yusuf, Kuzey Kıbrıs Türk Derneği Başkanı Zehra Mustafa, Avustralya Kuzey Kıbrıs Dostluk Derneği Başkanı Tarkan Fahri, Yurtdışı Kıbrıs Türkleri Birlik Platformu Avustralya Eş Başkanı Nevin Yusuf ve Yeşilada Futbol Kulübü Başkanı Ahmet Kadir katıldı.

