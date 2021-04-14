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Krize çare arıyor

Maliye Bakanı Oğuz, temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gitti

Krize çare arıyor
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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, temaslarda bulunmak üzere dün Ankara'ya gitti. Bakan Oğuz,  iki gün sürecek ziyaretinin ardından yarın ülkeye dönecek. 

Ankara ziyareti çerçevesinde temaslarına bugün başlayacak olan Dursun Oğuz, ilk olarak mevkidaşı Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile bir araya gelecek.
Oğuz, daha sonra sırasıyla Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşecek.
Bakan Oğuz’a ziyaretlerinde, Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Maliye Bakanlığı Genel Koordinatörü Özdemir Kalkanlı ile Özel Kalem Müdürü Hasan İşlek eşlik ediyor. 

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Maliye Bakanı Dursun Oğuz, temaslarının ardından yarın yurda dönecek.

Çavuşoğlu KKTC’ye geliyor
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret için KKTC’ye geliyor.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Perşembe günü kabul edeceği Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Kıbrıs konusunda 27-29 Nisan’da Cenevre’de yapılacak 5+BM gayriresmî toplantısı öncesinde değerlendirmelerde bulunacak. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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