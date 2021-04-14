‘İşimiz kolay değil’

Başbakan Ersan Saner, “Bu hükümeti kurarken elimizi değil, boynumuzu giyotinin altına koyarak bu işlere başladık. Kolay bir süreç yönetmiyoruz”dedi.

Güney Kıbrıs’ta Covid-19 patlamışken uçakların gelip gitmeye devam ettiğine değinerek, önce sağlık diyerek ülke ekonomisinin kendi içerisinde dönmesi için çalışma yaptıklarını anlatan Başbakan Saner, 15 Nisan’da da kapalı devre turizmin başlayacağını söyledi.

Saner, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile önceki akşam telefonda konuştuklarını ve çalışmaları gözden geçirdiklerini açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Türkiye’nin gönderdiği 100 bin doz aşı ile toplumun yüzde 25’inin çift doz aşılandığını, bu oranla AB ülkeleri arasında üçüncü sırada olunduğunu belirten Başbakan Saner, Anavatan’dan kısa süre içinde 40 bin doz aşının daha geleceğini söyledi.

Covid-19 koşullarına ve devletin gelirlerinin azalmaya başladığı bir dönemde hükümete geldiklerine işaret ederek, “Bu hükümeti kurarken elimizi değil, boynumuzu giyotinin altına koyarak bu işlere başladık. Kolay bir süreç yönetmiyoruz. Bunu herkesin takdir ettiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Ülke ekonomisinin ağırlıklı olarak turizm ve yükseköğretime dayandığını ifade ederek, göreve gelir gelmez ülkeye nasıl turist ve öğrenci getirebiliriz çalışmasına başladıklarını anlatan Başbakan Saner, önceki gün itibariyle KKTC’ye 10 bin 987 öğrencinin geldiğini açıkladı.

“Dünyada bir ilk”



Göreve geldiklerinde ortaya koydukları vizyonu adım adım gerçekleştirdiklerini belirterek, elektronik bileklik uygulamasını önceki gün başlattıklarını dile getiren Başbakan Saner, “Dünyada bir ilki gerçekleştiriyoruz, başarılı olacağımıza inanıyoruz” dedi.Elektronik bileklik uygulamasıyla ilgili bilgi de paylaşan Başbakan Saner, “Çok ciddi harcamalar yapıp bu işi yapmaya çalışıyorduk. Elektronik bir çağda yaşıyoruz, teknolojiden faydalanarak kontrole başlıyoruz” diye konuştu.

“Nisan ayı maaşları yüzde 10.65 artışla ödenecek”

Sendikaların eylemleriyle ilgili sorular üzerine, sendikaların biraz daha hassas davranması gerektiğini söyleyen Başbakan Saner, mevcut ekonomik şartlarda bütçeyi çok iyi kullanmaya çalıştıklarını kaydetti. Başbakan Saner, daha önce üç ay dondurulan hayat pahalılığı ödeneğinin Nisan ayı maaşlarına yüzde 10.65 artışla eklenerek ödeneceğini söyledi.

Devletin gelirlerinin azaldığına işaret eden Başbakan Saner, “Normal gelirlerimizin altında yüzde 30 daha az gelir topladık. Devletin gelirleri azalırken ve herkes bunu bilirken, sendikalarımızın daha hassas davranmasını bekleriz” dedi.

“Cenevre’ye iki egemen devlet temelinde katılacağız”

“Aşı konusunda bile bizimle gerekli paylaşımı yapmayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden, 5+1 Cenevre’ye giderken bir şey beklememizin de çok mümkün olmadığını görüyorum” diyen Başbakan Saner, Cenevre görüşmesine iki egemen devlet temelinde katılıp, KKTC’nin bir 50 yıl daha masada kaybedecek zamanı olmadığını söyleyeceklerini kaydetti.

“Maraş ezber bozan bir politika”

Maraş’ın, Kıbrıs’ta Türk tarafının ezber bozan bir politikası olduğunu söyleyen Başbakan Ersan Saner, bu politikaları kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini ifade etti.

Yıllardır BM masasında çözüm için çaba sarf eden Kıbrıs Türk halkının haklarını almasına dünyanın engel olduğunu anlatan Başbakan Saner, “Maraş, dünyaya, bizimle birlikte bir şey yapma düşüncesinde değilseniz biz de kendi ülkemiz içerisinde gerekli adımları atmaktan çekinmeyiz mesajı vermek adına, ezber bozan politikalardır, uygulamaya devam edeceğiz” dedi.