Devlette devamlılık esas

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Tolga Atakan, bir önceki hükümet döneminde çalışmaları başlatılan yeni hükümet tarafından henüz halkın hizmetine sunulmayan Trafik Yasası ve Araç Muayene Sistem yenilenmesinin kısa zamanda ülkeye kazandırılması gerektiğini söyledi.

Yapılan açıklamaya göre devletin devamlılığı esası çerçevesinde önceki hükümette başlatılan çalışmaların ülke yararına ileriye götürülmesinin önemli olduğunu kaydeden Atakan, “Bu alanda mevcut hükümet varsa kendilerine göre revizeleri de yaparak zaman kaybetmeden yeni Trafik Yasa tasarısını KKTC Cumhuriyet Meclisi’ne sevk etmeli, yeni Araç Muayene Sistemi’ni ülkemize kazandırmak adına gerekli adımları atmalıdır. Unutulmamalıdır ki bu alanlarda yaşanacak gecikmeler ciddi sorunların yaşanmasını, dahası asla yerini dolduramayacağımız can kayıplarına yol açacaktır” dedi.

Trafik konusunun ülkenin temel sorunlarından biri olduğuna işaret eden Atakan, mevcut Trafik Yasası’nın artık ihtiyaca cevap vermediğini söyledi. Atakan şöyle devam etti:



“Yaklaşık 2,5 yıllık detaylı bir çalışmanın eseri olarak yenilenen, güncellenen ve çağdaş bir hale getirilen yeni ‘Trafik Yasası’ 2020 yılı cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde meclise sevk edilmek üzere Bakanlar gönderilmişti. Ancak seçim sonrası hükümetin devam etmemesi nedeniyle Meclis’e sevki de mümkün olmadı. Yeni hükümet oluşumu ile birlikte geçen süre içinde Ulaştırma Bakanlığı çerçevesinde de değişiklikler olmasına rağmen bu yasa bir türlü meclise sevk edilemedi. Bu alanda yaşanan her gecikme daha fazla keşmekeşe ve soruna neden oluyor.”

“Trafik yasası, kaçak taşımacılık…”

Bir önceki dönemde yasa üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda yasanın yürürlüğe girmesiyle birçok soruna çözüm olacağına dikkat çeken Atakan, “Tüm araç sınıflarının dünya ile uyumlu kategorilere getirilmesi ve bu kategorilerin standartlarının belirlenmesinden tutun bugün birçok anlamda sorun yaşayan kamu taşımacılarının yani toplu taşımacıların, taksicilerin sorunlarını düzenleyen özellikle ‘kaçak taşımacılık’ problemlerine yasal anlamda çözümler üreten bu yasa önemli boşlukları dolduracak. Kiralık araç işletmecileri, kaçak işletmeciliği ile kamu taşımacılığına ilişkin önemli ve çağdaş adımlar içeriyor” diye konuştu.

Atakan, hükümetin beş aylık zaman için de Araç Muayene Sistemi’nin yenilenmesine dair de adım atmadığını aktadı.