‘Deli Dumrul’

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan vergi paketine farklı kesimlerden tepkiler geldi. Ekonomistler ve siyasetçiler, yurttaşın cebine göz dikildiğini belirterek, tepkilerini ironilerle ifade etti. Birbirinden ilginç öneriler getiren ekonomistler, "Amaç vergide adalet ve verginin tabana yayılması ise iki kriteri de karşılamıyor" değerlendirmesinde bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve bayram tatilinin ardından kanun teklifi olarak Meclis’e sunulması beklenen "vergi paketi"nde geniş kapsamlı düzenlemeler öngörülüyor.

Vergi paketiyle, KDV, ÖTV, gelir ve kurumlar vergisi, yurt dışına çıkış harcı ile vergi usul kanunları başta olmak üzere birçok alanda yapılacak düzenlemelerle vergi artışları, yeni cezalar ve ceza artırımları getiriliyor.

Kim ne dedi?

Sosyal medya hesaplarından yapılan bazı paylaşımlar şöyle:

Hakan Kara: Yurt dışına çıkış harcının 1500TL yapılması önerilmiş. Zar zor biriktirdiği 500 dolar ile Arnavutluk'a tatile giden için yüzde 10 ek maliyet, Las Vegas'ta 100 bin doları bir çırpıda yiyen için çerez parası. Amaç vergide adalet ve verginin tabana yayılması ise iki kriteri de karşılamıyor.

Özgür Demirtaş: Sevgili garson arkadaşlarım, bahşişlerden vergi alınması fikri tamamen yanlıştır. Türkiye bu seviyeye inmemeli. Allah aşkına olur mu?

Türkiye'nin alt gelir grubundan değil, hükümetten, siyasetçilerden, itibardan tasarruf etmesi lazım. Ekonomi Bakanlığına rica ediyorum garsonların bahşişlerinden vergi alınması fikrinden vazgeçsinler.

Şenol Babuşcu: Sayın Bakan Mehmet Şimşek’e yeni bir vergi önerin…

Prof. Veysel Ulusoy: Kaldırımda yürüyenden "kaldırım vergisi" alınsın. İngilizler bilir onu.

Turşusunu bahçesinde yetiştirdiği sebze ile yapan hanehalkına vergi salınsın.

Vergi geliri konusunda çalışan arkadaşlara her türlü işlemi düşünerek kalem kalem bildirin talimatı verilmiş gibi. Bir önerim onlara: Kendi hayvanını yetiştiren kasaba vergi salınsın.

Serkan Özcan: Türkiye’de tarihin ilk IMF’siz IMF programı uygulanıyor. Kontrolden çıkmış enflasyonun, harcamaların ve faizin yarattığı mali dengesizliği ortadan kaldırmak için millettin cebindeki her bir kuruşa göz dikiyorlar.

Bugün yaşanan işlerin; başta siyasi ve bürokratik sorumluları hesap vermediği ve millet fakirleşirken zenginleşenler elini taşın altına koymadığı sürece bu politikalar hiçbir işe yaramayacak. Önce samimi olun.

Tunç Şatıroğlu: Mehmet Şimşek mangal harcı da alabilir. Parklarda mangal yakanlardan çevreyi kirlettikleri ve etraftaki insanları duman altında bıraktıkları için 250 lira harç alınabilir.

Cemal Enginyurt: Mehmet Şimşek, başımıza Deli Dumrul kesildi. Deli Dumrul, köprüden geçenden 10 akçe, geçmeyenden 5 akçe alırmış. Mehmet efendi de yurtdışına çıkandan 3000 TL, geri dönenden 1500 TL alacak.

Mehmet Şimşek beyefendi aklıma şimdi geldi. Düğünlerde, sünnetlerde takılan takıları da vergi kapsamına alsan. Zira abin gibileri, servetimi oğlumun sünnetinden topladım diyor, vergi vermiyor.

Mehmet Şimşek 'i kutluyorum: Bahşişlerden vergi almak, son yüzyılın en büyük buluşu. Çocuklara verdiğimiz okul harçlıklarını da ihmal etme Bakan efendi.

Ensar Yılmaz: Eğer burada önerilen vergiler doğruysa, bence hiç gerek yok bunlara. Adil değil. Büyük oranda orta sınıfa dönük, takibi zor. Vergide kritik olan şey bilgidir. Toplanacak vergi miktarı yüksek olmayacak. Sisteme ilave işlem maliyetleri yükler.

