Hasılat ikiye katlandı

2023'ün Ocak-Mayıs döneminde 70,8 milyar TL olan alkol ve tütün ürünlerinden toplanan ÖTV, bu yılın aynı döneminde ikiye katlanarak 141,2 milyar TL'ye ulaştı. Yakıttan toplanan ÖTV ise bu dönemde dörde katlanarak 135,9 milyar TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün 2024 yılı Mayıs ayı merkezi yönetim bütçe verilerini açıklarken, gelirlerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) hasılatındaki artış dikkat çekti.,

Geçen senenin ilk beş ayında 251,3 milyar TL olan ÖTV hasılatı, bu senenin aynı döneminde yaklaşık ikiye katlanarak 497,1 milyar TL'ye yükseldi.

Geçen senenin ilk beş ayında 70,8 milyar TL olan alkollü içkiler ve tütün mamullerinden toplanan ÖTV, bu yılın aynı döneminde yaklaşık ikiye katlanarak 141,2 milyar TL'ye ulaştı.

Geçen senenin mayıs ayında 15,4 milyar TL olan alkollü içkiler ve tütün mamullerinden toplanan ÖTV, bu yılın aynı döneminde yüzde 126 artışla 34,8 milyar TL'ye yükseldi.

Geçen sene mayıs ayında 4,4 milyar TL olan alkollü içkilerden toplanan ÖTV, bu sene mayısta yüzde 139 oranında artışla 10,5 milyar TL'ye yükselirken bu dönemde tütün mamullerinden toplanan ÖTV de yüzde 121 artışla 24,3 milyar TL oldu.

Akaryakıt ÖTV'si dörde katlandı

Geçen senenin ilk beş ayında 32,3 milyar TL olan petrol ve doğalgaz ürünlerinden toplanan ÖTV, bu sene aynı dönemde yüzde 320'lik rekor artışla 135,9 milyar TL'ye yükseldi.

Bu dönemde motorlu taşıtlardan toplanan ÖTV de yüzde 44,8'lik artışla 181,1 milyar TL'ye yükseldi.

16 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıtta maktu özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları 5'er TL artırılmış ve bu tutarların 6 ayda bir üretici fiyat endeksi (ÜFE) artışı oranında zamlanması düzenlenmişti. Bu sene de 3 Temmuz'da akaryakıtta maktu ÖTV'lere en az yüzde 20 zam gelecek bu da litrede benzin ve motorinde yaklaşık 2,5 TL'lik zammı beraberinde getirecek.

Toplam vergi geliri de ikiye katlandı

Geçen senenin ilk beş ayında 1 trilyon 371 milyar TL olan merkezi yönetim vergi geliri, bu sene aynı dönemde yüzde 99 artışla 2 trilyon 730 milyar TL'ye yükseldi. Bu dönemde merkezi yönetim harcamaları da yüzde 97,6 artışla 3 trilyon 237 milyar TL'ye ulaştı.

Ocak-mayıs döneminde faiz harcamaları yıllık yüzde 99,8'lik artışla 475,2 milyar TL'ye yükselirken, bütçe açığı da bu dönemde yüzde 79 oranında artışla 471,9 milyar TL'ye ulaştı.