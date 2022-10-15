Demokrasiye kara leke

Sert tartışmalar, yoğun eleştirilere rağmen Cumhur İttifakı'nın oylarıyla meclisten geçen Sansür Yasası’na karşı CHP il örgütleri 81 ilde eş zamanlı düzenlediği basın açıklaması yaptı. DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Zafer Partisi’nden de tepki gösterildi.

AKP ve MHP oylarıyla Meclis’ten geçen, ‘'Sansür Yasası''na karşı CHP il örgütleri 81 ilde eş zamanlı düzenlediği basın açıklaması yaptı.

Antalya'da yapılan açıklamaya CHP Antalya Miletvekillieri Aydın Özer, Rafet Zeybek, İlçe Başkanları, İl Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Deveci ve partililer katıldı.

Basın açıklamasını yapan CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, şunları söyledi:

“Bu sansür yasasının, seçimlere en fazla 8 ay kaldığı bir dönemde Meclis'te kabul edilmesi, seçimler yaklaştıkça iktidarını kaybedeceğini anlayan Saray'ın içinde bulunduğu korku ve acizliğin boyutunu göstermektedir. İktidarın, 40 maddelik bu yasayla, başta düşünce ve ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin, gazeteciliğin ve basın özgürlüğünün altına son bir dinamit daha koymak istediği açıktır.

Yasanın 29. maddesiyle, ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma Suçu' diyerek sınırlarının ve içeriğinin ne olduğu belirsiz yeni bir suç tanımı yapılmaktadır.

Muğlak ve ucu açık ifadelerle, Saray yargısına ve iktidar partisinin bürokratlarına hangi bilginin halkı aldatmaya, korku ve endişe yaymaya yönelik olduğunu belirleme yetkisi verilmiştir.

Aynı zamanda sosyal medyada yapılan eleştiriler, ‘dezenformasyon' olarak yaftalayabilecektir.

Hangi haber halkta korku ve endişe yaratır, hangi paylaşım kamu düzenini tehdit eder' sorusunun yanıtı ise yasa metninde yoktur.

1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirilen bu muğlak suç tanımının kapsamı, Saray talimatıyla hareket eden yargı mensuplarının ve iktidar partisi bürokratlarının inisiyatifine bırakılmıştır.”

Bu vebali sonsuza dek taşıyacak

TBMM'de, kamuoyunda ‘sansür yasası' olarak bilinen ‘Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un kabul edilmesine siyasetçiler tepki gösterdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan şunları söyledi:

“Bugün Sansür Yasası için poz verenler, bu vebali sonsuza dek taşıyacak. Recep Tayyip Erdoğan, bugün muhaliflere vurmak için kullandığınız bu sopayı, biz kıracağız. 2023 seçimleriyle birlikte tüm baskı araçlarınız kalkacak, ama utancınız baki kalacak.”

“Yazık size”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da şu ifadeleri kullandı:

“Ey koltuklarını korumak için ne yapacağını şaşıran iktidar sahipleri. Hiç yasayla falan uğraşmayın, oldu olacak interneti kesin, gazeteleri, TV'leri kapatın Cumhurbaşkanını mutlu etmek için bir de pembe gazete basın! Yazık size demokrasi tarihine kara bir leke bırakıyorsunuz.”

“Sansür duvarını yıkacağız”

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ“Sansür duvarını yıkacağız. Türk halkından gerçekleri gizlemenize izin vermeyeceğiz. Türk gençliği demokratik ülkelerdeki gençler gibi Özgür bilgi edinme ve fikirlerini çekinmeden, korkmadan açıklama halkına sahip olacak. Zafer gelecek, Özgür Türkiye gelecek” dedi.