‘İyi bir hukukçu’

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Metin Feyzioğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’ne atanmasına ilişkin, Feyzioğlu'nun “iyi bir hukukçu” olduğu değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi'nden dönüşünde, uçakta açıklamalarda bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) büyükelçi olarak atandığının hatırlatılması üzerine Erdoğan, Feyzioğlu'nun “iyi bir hukukçu” olduğunu ifade etti. Metin Feyzioğlu'nun uluslararası hukuk ve Kıbrıs konularında kendileriyle güzel çalışmalar yaptığını aktaran Erdoğan, "Kendisine bu teklifi yaptığımda o da 'bunun için çok müteşekkir olurum' dedi. Metin Bey'in özellikle Kuzey Kıbrıs ve Kıbrıs adasındaki gelişmelere vukufiyeti var. Sadece bir büyükelçi değil, aynı zamanda akademisyen olarak da orada çok önemli işler başaracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Metin Feyzioğlu kimdir?

Metin Feyzioğlu, 7 Temmuz 1969 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Metin Feyzioğlu, 2002 yılında Doçent, 2005 yılında Profesör oldu. 2007 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı oldu ve bu görevi bir yıl sürdürdü. Metin Feyzioğlu, Ankara Barosu Başkanlık Seçimleri'ne aday oldu. Ardından 10 Ekim 2010 tarihinde gerçekleşen 61. Olağan Genel Kurulunda kullanılan oyların %58'ini alarak başkanlığa seçildi. Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği 32. Olağan genel kurulunda 447 delegenin 209'unun oyunu alarak 26 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nin 8. başkanı seçildi ve parti meclisi üyeliğinden istifa etti. 53 yaşındaki Metin Feyzioğlu 6 Ekim 2022 tarihi itibariyle Lefkoşa Büyükelçisi oldu. Metin Feyzioğlu evli ve iki kız çocuğu babasıdır.