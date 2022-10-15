Yine personel krizi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Meclis kadroları ile ilgili ilk atama ve terfi münhalleri ilan edilmediği gerekçesiyle Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) önünde basın açıklaması yaptı. Sendika, 08.00-10.00 saatleri arasında Meclis’te grev de uyguladı.

KHK önündeki basın açıklamasında, “Meclis çalışanları KHK’nın keyfini bekleyemez” yazılı pankart açıldı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı açıklamada, KHK’nın keyfi kararlar aldığını ileri sürerek, bunun neticesinde oluşan mağduriyetleri deşifre etmek için toplandıklarını belirtti.

“Meclis çalışanları KHK’nın keyfini bekleyemez” pankartına atıfta bulunan Bengihan, “KHK Başkanı’nın keyfi bir şekilde KHK Yasa Tasarısı’nın Meclis’ten geçmemesini bahane ederek, çalışanların ilk atama ve terfileriyle ilgili işlemleri uzunca bir süredir ilan etmediğini” iddia etti.

Meclis’in, Temmuz 2021'den beridir KHK’ya hem ilk atama hem de tayin, terfilerle ilgili yazışmaları yaptığını ifade eden Bengihan, Meclis’in Genel Sekreteri’nin defalarca KHK Başkanı’nı arayıp, ivedi bir şekilde sınavların ilan edilmesi gerektiğini söylediğini kaydetti.

Meclis çalışanları rehin gibi…

KHK Başkanı’nın perde arkasından, “Benim yasamı geçireceksiniz Meclis’ten, ben seçim yasaklarına takılmadan sınav yapacağım. Benim yasam geçmezse ben de Meclis’in taleplerini yerine getirmeyeceğim” tavrı içerisinde olduğunu iddia eden Bengihan, “Meclis çalışanları bize göre rehin gibi tutulmaktadır” dedi.

Bu davranışa alıştıklarını ancak alışmış olmalarının kabullendikleri anlamına gelmediğini dile getiren Güven Bengihan, “Geldiği günden beri sorun yaratır” diye konuştu.

