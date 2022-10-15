Irkçı bir zihniyet

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Rum tarafının, AEK Larnaka-Fenerbahçe maçını izlemeye giden Türk taraftarların beraberlerinde götürdükleri ve üzerinde Türk bayrağı olan ve Türkiye yazan atkılarını almasının ve Türk bayraklarına el koymasının, ne kadar ırkçı bir zihniyetle karşı karşıya olunduğunun en bariz göstergesi” olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, “Sahada oynayan takım Türkiye takımı, tabi ki Türk bayrağı orada açılacaktır. Siz, sözde Kıbrıs cumhuriyeti bayrağını asıyorsunuz, onlardan çok daha fazla Yunan bayrakları orada, kilise bayrakları orada, her türlü provokasyonu yapıyorsunuz, Türk bayrağı orada açılmayacak, yok böyle bir şey. Bu zihniyet, bizim hoşgörüyle bakacağımız bir zihniyet değil. Zaten, Kıbrıs konusunun özünde de yatan bu ırkçı zihniyet. Türkü kendine eşit görmeyen, varlığını Türk düşmanlığı üzerine kurun bir zihniyetle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

“Rum tarafının, maçı izlemek isteyen Türk taraftarlarına ‘Kıbrıs cumhuriyeti’ kimlik kartı şartını koyduğunu, bunu asla kabul etmeyeceklerini, bunun hiçbir gerekçesinin olamayacağını ve bu konuda ısrar ederlerse bunun diğer tüm ilişkilere yansıyacağını açık açık söylediklerini” aktaran Ertuğruloğlu, BM Misyon Şefi Colin Stewart’ın bu konuda ciddi bir mücadele verdiğini, maçtan bir gün önce de kendilerine gönderdiği mesajla böyle bir koşulun olmadığını ilettiğini söyledi.

Müzakereler Crans Montana sonrası çöktü

Kıbrıs müzakerelerinin 2017’de Crans Montana sonrası çökmesi ile egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü politikasının, tanınma politikasının ta kendisini olduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, şöyle konuştu:

“Ama ilk defa, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan gibi bir lider, BM Genel Kurulu kürsüsü gibi bir platformda açık açık dünyanın gözünün içine baka baka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanıyın çağrısı yaptı. Bu müthiş bir olaydır. Bu tarihi bir olaydır ve buna tanıklık etmiş olmaktan dolayı da gurur duyuyorum. Biz, kendi milletimizin, kendi halkımızın çıkarları doğrultusunda, Türk ulusunun çıkarları doğrultusunda haklı bir davanın savunuculuğunu yapıyoruz. Her zaman söylerim; Kıbrıs konusu sadece Kıbrıs Türkünün Rum’la olan davası değildir, bu coğrafyada Türk ulusunun ulusal davasıdır. New York çağrısını bu şekilde yorumlamak lazım. Şunu herkes bilsin ki, özellikle bu konjonktürde, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir lider, BM Genel Kurulu gibi bir platformda dünyanın gözünün içine baka baka KKTC’yi resmen tanıyın çağrısı yaptıysa, bu tanınma gelecek.”

Ertuğruloğlu, “Sınır kapılarını kapatmak gibi bir politikalarının olmadığını, bunun, halkı korkutmak için birilerinin uydurduğu yalan olduğunu” ifade ederek, “Sınırı kapayacak olan biz değiliz. Rum kapatma kararı alır mı almaz mı onu sorgulasınlar” dedi.