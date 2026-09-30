Devlet Denetleme Kurulu görevde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin gündemindeki fon soruşturmasına ilişkin, “Yanlış yapanlarla vedalaşırız” mesajı verdi. Erdoğan, fonların tasfiye sürecini yönetmek amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturulduğunu ve Devlet Denetleme Kurulu’nun görevlendirildiğini açıkladı.

Beştepe’de fon soruşturmasının ele alındığı toplantı saat 17.00’de sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerinde Erdoğan, sürecin ilk günden itibaren yakından takip edildiğini belirtti.

Erdoğan, hem Kabine toplantısında, hem geniş katılımlı toplantıda önemli kararlar alındığını belirterek, atılacak adımların ve yol haritasının netleştirildiğini söyledi.

Fonların tasfiye sürecini yönetmek üzere kurul oluşturulduğunu açıklayan Erdoğan, “Fonlar için Devlet Denetleme Kurulu’nu görevlendirdim. Cevdet Yılmaz başkanlığında tam yetkili kurul görevde. Bu süreci süratle neticelendireceğiz” dedi.

“Yanlış yapanla vedalaşırız”

Konuşmasında AK Parti’nin temel ilkelerine de değinen Erdoğan, bazı kişilerin zaman içerisinde partinin ilkelerinden uzaklaştığını savundu.

Erdoğan, “Yaptığı hatanın sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa büyük yanlış içindedir” diyerek, devlet ve millet malına yönelik herhangi bir yanlışın kabul edilmeyeceğini söyledi.

“Biz yanlış yapanla vedalaşır, yolumuzda devam ederiz. Biz yenilenerek yürür, tazelenerek ilerleriz” ifadelerini kullanan Erdoğan, kimseye tolerans göstermeyeceklerini belirtti.

“Türkiye bu meseleden güçlenerek çıkacak”

Fon soruşturmasına ilişkin sürecin kurumlar ve kurullar aracılığıyla yürütüldüğünü belirten Erdoğan, Türkiye ekonomisinin bu süreçten daha güçlü çıkacağı mesajını verdi.

Erdoğan, “Türkiye bu meseleden temizlenerek çıkacak. Ekonomimiz bu meseleden daha da güçlenerek çıkacak. Sermaye piyasaları daha sağlıklı yapıya kavuşacak” dedi.

Bize olan güveni bugüne kadar boşa çıkarmadıklarını belirten Erdoğan, bundan sonraki süreçte de güvenin sarsılmayacağını ifade etti.