Barış olmazsa Putin kaybeder

Liberal Demokrat Parti Onursal Başkanı ve NET Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk, tüm dünyayı etkisi altına Rusya-Ukrayna savaşını bitirecek çözüm önerisinde bulunurken, barış olmaması halinde Putin’in kaybedeceği uyarısında bulundu.

Youtube yayıncılığı yapan Kanal Serbesti’deki ‘Dünyaya Bakış’ programında çarpıcı açıklamalarda bulan Tibuk; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hem Putin hem de Zelensky ile samimi ilişki kurmasının, barışa zemin oluşturacağını ifade etti. Tibuk “Recep Tayyip Erdoğan’ın iki tarafla görüşmesi Türkiye adına oldukça pozitif bir durumdur” dedi.

“Eğer Putin bu harbi uzatırsa kaybedecek çünkü yeni yeni silahlar veriliyor Ukrayna’ya” diyen Besim Tibuk şunları kaydetti:

“Ukrayna-Rusya savaşında Tayyip Erdoğan’ın her iki tarafla ilişki kurması iyi bir şeydir. Tayyip Erdoğan’ın hem Putin hem de Zelensky ile samimi ilişkisi belki de barışa yol açacaktır.”

Barış nasıl sağlanacak?

Besim Tibuk, iki ülke arasında barışın nasıl sağlanacağına ilişkin önerilerini de şöyle aktardı:

“Luhansk, Donesk Ukrayna sınırları içinde federatif olacak, Kırım ise Rusya’ya 49 seneliğine kiraya verilecek, Ukrayna toprağından çıkmış olmayacak,

Rusya askeri tesislerini böylelikle kullanmaya devam etsin. Kira ücretini de gaz olarak öder.

Ukrayna bu koşullarda toprak bütünlüğüm sağlandı diyecek.

Rusya da ‘Kırım bende’ diyecek. Luhansk ve Donesk’in federatif olarak kendilerini yönetme hakkını aldım -o da tatmin olacak bunu başarı olarak sunacak kendi halkına Putin.

Savaş uzarsa Putin’in işi zor

Rusya-Ukrayna savaşının uzaması halinde Putin’in ciddi sorunlarla karşılaşacağına dikkat çeken LDP Onursal Başkanı Besim Tibuk şunları kaydetti:

“Eğer Putin bu harbi uzatırsa kaybedecek. Çünkü yeni yeni silahlar veriliyor Ukrayna’ya. Şimdiki durumda Rusya uzun menzilli füzelerle saldırıyor. Ukrayna’da uzun menzilli füzeler yok.

Rusya uzun menzilli füzelerle Livy denen güzel şehri vuruyor, Kiev’i vuruyor. İnsanların yaşadığı yeri niye vuruyorsun? Batı artık havadan Ukrayna’yı korumaya ve kalkan içine alacak.

Ukrayna’nın karada üstünlüğü devam edecek ve Rusya bu harbi kaybedecek. Yani Putin kaybedecek!

Putin harbi kaybederse bir yıl içinde devrilecek, yerine gelen başkan

batıyla ilişkileri düzeltmek için Putin’i uluslararası ceza mahkemelerine teslim edecek.

Sırbistan örneği

Dünya Tarihinde bunun bir örneği var. 1995’te Sırpları kışkırtan Miloseviç

2000 yılında Sırbistan başkanlık seçimlerini kaybetti ve yeni gelen başkan Miloseviç’i uluslararası ceza mahkemesine sevk etti ve Miloseviç hapishanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

1995’te biri deseydi ki Miloseviç’in sonu ceza mahkemelerinde bitecek gülerdi insanlar, adam devlet başkanı. Ancak Sırbistan batmış durumdaydı ve batı ile ilişkileri düzeltmezse hepten perişan olacaktı. Bunun yolu sembol bir ismi ‘madem ki suçlanıyor gitsin mahkemede kendini müdafaa etsin’ diye mahkemeye verdi.

O yüzden Putin’i de benzer bir tehlikenin beklediğini görmeliyiz.”

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2022, 10:55