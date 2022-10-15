Bir zam daha

Akaryakıt fiyatlarında düzenlemeye gidildi. Yeni düzenlemeyle 95 oktan benzinin litresi 21.35, Euro Dizel’in 26.94’e yükseldi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, kurşunsuz 95 oktan 20,90 TL’den 21,35 TL’ye, kurşunsuz 98 oktan 21,21 TL’den 21,66 TL’ye, Euro Diesel 24,92 TL’den 26,94 TL’ye ve Gaz yağı 23,82 TL’den 25,85 TL’ye yükseldi.

Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli oldu.

Tüp gazda 7 liralık indirim

Akaryakıt zamlanırken, tüp gaz fiyatında indirime gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; şu anda 242 TL’ye satılan 10 kilogramlık tüp gazın fiyatı 235 TL’ye indiriliyor.

İndirim 17 Ekim’den itibaren geçerli olacak.