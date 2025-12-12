Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılmak üze-re "TUR" uçağıyla Türkmenistan'a gitti. Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yar-dımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile ilgililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da Türkmenistan'a gitti.

Kefenin cebi yok

Erdoğan, Türkmenistan'a gitmeden önce ATO Congresium'da düzenlenen TİSK 29. Olağan Genel Ku-rulu'nda konuştu.

Erdoğan, bugün başlayacak asgari ücret toplantıları öncesi işverenlere çağrı yaptı ve şöyle konuştu:

"Malumunuz, y Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyon çalışmalarında, işverenleri temsilen yer alan TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşle-rimize yönelik atacağınız her olumlu adım, verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söyle-rim. Kefenin cebi yok."

Erdoğan, "hak" konusunu sadece ücrete sıkıştırmanın doğru olmadığını, güvenli ve sağlıklı çalışma şartlarının temininin de hakkın bir parçası olduğunu ifade etti.

Enflasyonla mücadele

Erdoğan, enflasyonda nihai hedefleri olan tek haneli oranlara da mutlaka ulaşacaklarını söyledi. Erdo-ğan şunları kaydetti:

“Enflasyonda kasım ayında umutlarımızı artıran bir tabloyla karşılaştık. Kasım ayında 0,87 gelen enflasyon doğru yolda olduğumuzu teyit etti. Hayat pahalılığının temel sebeplerinden biri olan fiyat-lama davranışındaki bozulma da yavaş yavaş düzeliyor. Fırsatçılıkla mücadelemiz ise hız kesmeden devam ediyor. Orta Vadeli Program'ın rehberliğinde enflasyonda nihai hedefimiz olan tek haneli oran-lara mutlaka ulaşacağız."

