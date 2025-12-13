Kızının ittiğini iddia etti

Şarkıcı Güllü'nün yaşamını yitirdiği olaya soruşturmada, aralarında kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in de bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gülter'in arkadaşı Sultan Ulu’nun itirafta bulunduğu öne sürüldü. Ulu’nun Güllü’yi kızının ittiğini söylediği iddia edildi

Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü olarak bilinen Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ile iki kişi daha 9 Aralık'ta gözaltına alındı.

Ulu'nun babası Arif Ulu da gözaltına alındı.

Gülter ve Ulu ile İstanbul'da bulundukları sırada evlerinde oldukları belirlenen kişi ve ulaşımlarını sağlayan başka bir kişinin de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5 oldu.

5 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Avukatları davadan çekildi

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatları dosyadan çekilme kararı aldı. Gülter'in henüz suçlu olup olmadığının bilinmediğini belirten avukatlar, "En başında dedik ki dosyada en ufak bir şüphe hissedersek dosyadan çekileceğimizi söylemiştik. Bizim nezdimizde yeterli şüphe oluştu. Güllü'nün manevi mirasına saygı adına davadan çekildik." dedi.

Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Ulu'nun emniyetteki ifadesinde o gece yaşananları anlattığı ve itiraf ettiği belirtiliyor.

Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada dosyada gizlilik kararı olduğunu tekrar hatırlattı.

Güllü'nün ölümüne ilişkin süreçte en başından itibaren düşme veya intihar kanaatinde olmadıklarına dikkati çeken Öksüz, olayı şüpheli olarak değerlendirip araştırdıklarını dile getirdi.

Fransa ya da Gürcistan’a kaçacaklarmış

DHA'da yer alan habere göre, valizlerle evden çıkan Gülter ile arkadaşı Ulu’nun Gürcistan ya da Fransa’ya kaçacağı iddia edildi.

Şüphelilerin, havaalanında yakalanmamak için deniz yolu ya da bir TIR’ın dorsesinde Türkiye’den ayrılma planı yaptıkları öne sürüldü.

Ses kaydı ortaya çıktı

Güllü'nün evinde yer alan ev içi güvenlik kamera görüntüleri ses analizi için TÜBİTAK'a gönderilmişti.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, TÜBİTAK'tan beklenen rapor geldi. Çözümlenmesi için gönderilen ses kayıtlarında Gülter'in "Atacağım şimdi seni" sesi netleştirildi.

Boğuşmanın ardından annesini camdan aşağıya attığı belirtilen Gülter'in, Güllü düştükten sonra "Hadi görüşürüz bay bay" dediği belirlendi.

Bu sözü Güllü' nün kızı Gülter' in söylediği tespit edildi. Soruşturmaya göre, Gülter ile arkadaşı Ulu, yüksek oranda alkol alan Güllü banyoya gittikten sonra penceresi yere yakın olan odaya gidip pencereyi açtı.

Zanlılar, Güllü'nün her duyduğunda severek oynadığı roman havası "Malkara" müziğini açtı ve bu şarkıyı seven Güllü, lavabodan çıkarak, şaşırıp "O ne lan" diyerek odaya gitti. Rapordaki iddiaya göre, bu odada Tuğyan, "Atacağım şimdi seni" dedikten sonra, boğuşma başladı ve kızı annesini pencereden aşağıya itti.



