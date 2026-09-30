Aynı milletin fertleriyiz

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin aynı milletin fertlerinin iki devleti olduğunu belirterek, iki ülkenin oluşturduğu ekonomik alanı tek bir ekonomik alan olarak gördüklerini söyledi.

Kuzey Kıbrıs’ın uluslararası ticaret ve lojistik ağını güçlendirmeyi hedefleyen Akmina Logistics ile Türkiye’nin köklü firmalarından Arkas Lojistik arasındaki iş birliği, Girne’de düzenlenen lansmanla kamuoyuna duyuruldu.

Lansmana Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, şirket temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı. Programa daha sonra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Faiz Sucuoğlu, ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da dahil oldu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de Akmina Logistics ile Arkas Lojistik arasındaki iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, atılan adımın KKTC ekonomisi açısından önemli olduğunu söyledi.

Ada ülkelerinde lojistiğin ekonomik hayatın belirleyici unsurlarından biri olduğuna işaret eden Başçeri, üretilen malların hızlı ve etkin şekilde kara, hava ve deniz yoluyla taşınabilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başçeri, “Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, aynı milletin fertlerinin iki devleti. İki bayrağımız, iki devletimiz ve iki idari yapımız var. Ancak Türkiye ile KKTC’nin oluşturduğu ekonomik alanı tek bir ekonomik alan olarak görüyoruz.” dedi.

Bu ekonomik alan içerisinde ürünlerin herhangi bir engele takılmadan taşınabilmesinin önemine değinen Başçeri, KKTC’de mevzuatın liberalleştirilmesi yönünde atılacak adımların ekonomik hayatın gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Hasipoğlu: İş birliği lojistikte rekabeti ve hizmet kalitesini artıracak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da bir ada ülkesi olan KKTC’nin dış dünyayla ticari bağlantılarının güçlendirilmesi açısından nitelikli ulaşım ve lojistik hizmetlerinin büyük önem taşıdığını bu bağlamda Akmina Logistics’in de önemli bir misyon üstlendiğini söyledi.

Arkas Lojistik’in Türkiye ve dünya çapında önemli bir şirket olduğunu belirten Hasipoğlu, Akmina Logistics ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde uluslararası bilgi birikimi ve geniş iş ağının KKTC’ye taşınacağını ifade etti.

Hasipoğlu, iş birliğinin daha etkin ve kaliteli lojistik hizmeti sunulmasına ve sektörde rekabetin artmasına katkı sağlayacağını belirterek, uzman şirketlerin sektörde yer alması ve etkin devlet denetiminin güçlenmesinin taşımacılık alanında yaşanabilecek olumsuzlukların azaltılmasına da katkı sağlayacağını kaydetti.

Abidin: Kuzey Kıbrıs’ı dünyaya bağlamayı hedefliyoruz

Akmina Logistics Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Abidin, açılış konuşmasında turizm ve ticaret alanında uzun yıllardır edindikleri deneyimi lojistik sektörüne taşıdıklarını belirterek, Kuzey Kıbrıs’ın dünyayla ticari bağlantılarını daha güçlü, hızlı ve erişilebilir hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Uluslararası deneyime ve geniş iş ağına sahip güçlü ortaklarla hareket ettiklerini kaydeden Abidin, KKTC’ye hızlı, güvenilir, kaliteli ve rekabetçi lojistik çözümleri sunacaklarını ifade etti.

Şener: Lojistik bütün sektörlerin omurgasıdır

DEİK Lojistik İş Konsey Başkanı Fatih Şener de lojistiğin yalnızca bir sektör değil, tüm sektörlerin omurgası olduğunu belirterek, özellikle ada ülkeleri açısından lojistiğin kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Şener, lojistiğin Kuzey Kıbrıs’ta yatırım, üretim, ithalat, ihracat ve turizm başta olmak üzere ekonominin tüm alanlarında taşıyıcı rol üstlendiğini vurguladı.

Akmina Logistics’in girişiminin Kuzey Kıbrıs ekonomisine ve Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamasını temenni eden Şener, şirket yönetimi ve çalışanlarına başarılar diledi.