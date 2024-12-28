Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de 13 yıldır süren insani krizin bir devrimle sona erdiğini söyledi. Türkiye'nin Suriye konusunda doğru yerde durduğunu belirten Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) eleştirerek "Baas rejimi düştü yasını sadece Türkiye'deki ana muhalefet partisi tutuyor." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Konuşmasında Suriye konusuna değinen Erdoğan, şunları söyledi:

“Suriye'de 13 yıldır süren insani kriz bir devrimle sona erdi. Suriye'deki insani kriz süresince ülkemizde misafir ettiğimiz 3,6 milyon kardeşimiz vardı. Pek çok vicdansız saldırıya uğradık her türlü kışkırtmayı denediler. 14-28 Mayıs seçimlerinde bu mazlumları hedef göstererek Hitler özentisi muhterisler bile çıktı. Bu kardeşlerimizden isteyenlerin vatanlarına geri dönüş yolu açıldı.

Sorsan hürriyetperverler düne kadar Amerika'dan Avrupa'sına kapı kapı dolaşan savunma sanayiimize saldıran siz ve ittifak ortaklarını değil miydi? Suriye'de doğru yerde durduk. 13 yıl boyunca kardeşlik hukukumuzu koruduk, mazlumlara kol kanat gerdik, haklı çıkan yine biz olduk. İnsanlık sınavını yüz akıyla verdik. 2025'ten itibaren terör meselesi başta olmak üzere güney sınırlarımızın ötesinde güvenliği sağlayıp oralardan kaynaklanan tehditleri ortadan kaldıracağız.

"Siyasette kutuplaşma ve ayrışmanın artması doğru değil"

“Güya bizi beğenmediği için kapıyı çarpıp gidenlerin kısa sürede nasıl bir hayal kırıklığına uğradıklarını görüyoruz. İç cephemizi sağlamlaştırırken siyasette kutuplaşma ve ayrışmanın artması zaten doğru da değildir. İdeallerimize davamıza inanan kimseye sırtımızı dönmeyiz. Türkiye Yüzyılı hayalimizi samimiyetle paylaşan herkesin bu çatı altında toplanmasına hayır demeyiz."

