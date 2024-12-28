Başarılarını kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Antalya Gastronomi Yarışmasında “Yılın En İyi Lisesi” ödülü alan Haydarpaşa Ticaret Lisesi müdürü, öğretmen ve öğrencilerini kabul ederek, görüştü. Kabulde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da hazır bulundu.

Kabulde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ödül alan öğrencilerimizi tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Cumhurbaşkanı Tatar, “Gastronomi, Kıbrıs Türk halkının kültürüdür. Nesilden nesile aktarılıp, milli değerlerimizin temsil edilmesi ve uluslararası platformda ödül kazanılması gurur vericidir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının sürdürdüğü mücadelede, milli kültürü aktarmak ve turizm ile ekonomiyi geliştirip büyütmek için mutfağın önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Haydarpaşa Ticaret Lisesindeki öğrencilerin, bu becerileri öğrenip mutfağa yansıtmalarının ve bu alanda başarı elde etmelerinin, çok güzel bir gelişim olduğunu da vurguladı.

Gastronomi alanında geleceğe yönelik çalışma ve başarıların çok önemli fırsatlar doğuracağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu alanın ekonomik değeri olan bir iş olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar da Okul müdür Meltem Adalı’ya, öncülüğünde hazırlanan ve geleneksel lezzetlerin tariflerini içeren “Gelecekten Geleceğe Kıbrıs Mutfağı” kitabını hediye etti.

Haydarpaşa Ticaret Lisesi müdürü Meltem Adalı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar ile bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Meltem Adalı, öğrencilerin, yarışmada ödül aldığı tatlı tabağını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar için tekrardan hazırladığının bilgisini verdi. Görüşmede, ödül alan öğrenciler, tatlı tabağını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim etti.