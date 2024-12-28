Ana gündem enerji

Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Mısır’ın başkenti Kahire’de 3’lü zirvede enerji, çevre güvenliği ve ekonominin gündeme geleceğini söyledi.

Güney Kıbrıs, Mısır ve Yunanistan’ın katılımıyla 8 Ocak 2025 tarihinde Kahire’de 3’lü zirve gerçekleştirilecek. Zirvenin ana gündemi enerji konusu olacak.

Üçlü zirvede enerjinin yanı sıra bölgesel güvenlik, ekonomi ve teknoloji gibi konular da ele alınacak.

Hükümet Sözcüsü Letimbiotis, yaptığı açıklamada, bu toplantının, üç ülkenin stratejik işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunacağını söyledi.

Letimbiotis, zirvede Doğu Akdeniz'in enerji güvenliği, bölgesel güvenlik ve istikrar için bir merkez olarak ortaya çıkmasıyla birlikte enerji ve iklim değişikliği gibi kritik konular, ekonomi ve yatırımlardaki tehditler ve yasadışı göçle mücadelenin ele alınacağını açıkladı.

Letimbiotis, “Turizm, teknoloji ve altyapı ile kültür ve eğitim alanlarında ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla hareket edilecek” dedi.

Rum Hükümet Sözcüsü, daha önceki üçlü Zirve'nin 19 Ekim 2021'de Atina'da üç ülke liderlerinin katılımıyla gerçekleştirildiğini anımsattı.

Sözcü, 24 Eylül 2024'te ise New York'ta Dışişleri Bakanları düzeyinde üçlü Zirve gerçekleştirildiğini söyledi.

Sözcü, jeopolitik zorlukların yaşandığı bir dönemde, yeni üçlü zirvenin güçlü bir birlik ve istikrar mesajı verdiğini, aynı zamanda işbirliğine ve Doğu Akdeniz'de barış, istikrar ve refahın desteklenmesine yönelik ortak kararlılığın yeniden teyit edildiğini de sözlerine ekledi. Letimbiotis, "Bu işbirliğini kurumsallaştırarak üç ülke, istikrar ve kalkınmanın temel direkleri olarak rollerini güçlendiriyor" dedi.

